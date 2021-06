Tỉnh nào ở Việt Nam có nhiều hơn một thành phố?

7. Thuộc vùng kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang và Hậu Giang hiện có những thành phố nào? An Giang có TP An Giang và Châu Đốc; Hậu Giang có TP Vị Thanh và Ngã Bảy

An Giang có TP Long Xuyên và Châu Đốc; Hậu Giang có TP Hậu Giang và Ngã Bảy An Giang hiện có 2 thành phố: Long Xuyên (tỉnh lỵ) và Châu Đốc. Hậu Giang hiện có 2 thành phố: Vị Thanh (tỉnh lỵ) và Ngã Bảy. Trong ảnh là chợ Châu Đốc ở trung tâm TP Châu Đốc nhìn từ trên cao, nơi được mệnh danh là vương quốc khô, mắm lớn nhất miền Tây. Ảnh: Lê Thế Thắng.