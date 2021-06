Tỉnh nào ở miền Tây có nhiều thị trấn nhất?

3. Huyện nào ở An Giang hiện có 2 thị trấn? An Phú, Châu Đốc, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân

An Phú, Châu Phú, Tân Châu, Chợ Mới, Phú Tân 5 huyện sau đây của tỉnh An Giang hiện có 2 thị trấn: An Phú (thị trấn An Phú và Long Bình), Châu Phú (thị trấn Cái Dầu và Vĩnh Thạnh Trung), Châu Thành (thị trấn An Châu và Vĩnh Bình), Chợ Mới (thị trấn Chợ Mới và Mỹ Luông), Phú Tân (thị trấn Phú Mỹ và Chợ Vàm). Trong ảnh là tượng đài bông lúa và những cánh cò thể hiện "sức sống bình yên" tại công viên thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ảnh: Cổng thông tin du lịch An Giang.