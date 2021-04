Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam?

Câu 2: Ngành kinh tế trọng tâm của Quảng Ninh hiện nay? Đánh bắt cá

Khai thác than

Dịch vụ, du lịch

Cả A và B Quảng Ninh hiện là mỏ than lớn nhất của cả nước, ngành than từng mang lại thu nhập rất tốt cho nơi đây. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, du lịch và các ngành dịch vụ được xác định là mũi nhọn kinh tế của tỉnh này. Tiêu biểu như năm 2017, ngành du lịch Quảng Ninh đạt gần 10 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng mạnh với 4,3 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 18.000 tỷ đồng , đã góp phần tăng tỷ trọng dịch vụ lên 41,2% trong cơ cấu kinh tế. Ảnh: Báo Quảng Ninh.