Tỉnh nào có lễ hội Bà Chúa Xứ lớn nhất miền Nam?

Câu 5: Danh tướng có công khai phá nên vùng đất An Giang? Nguyễn Hữu Cầu

Nguyễn Thiện Thuật

Nguyễn Hữu Cảnh

Nguyễn Văn Thoại Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại), danh tướng của vua Gia Long chính là vị tướng mở cõi, người đã có công chiêu mộ dân binh, khai khẩn nên vùng đất An Giang. Ngày nay, tên ông được dùng để đặt cho những ngọn núi, ngôi làng, ngôi chùa ở An Giang.