Tỉnh nào có dân số ít nhất miền Tây?

Câu 3. Tỉnh nào ở miền Tây có nhiều huyện nhất? Cần Thơ

Kiên Giang

Long An

Cả B và C Long An là tỉnh có nhiều huyện nhất miền Tây (13 huyện). Ngoài 13 huyện, Long An còn có 1 thành phố (Tân An), 1 thị xã (Kiến Tường). Ảnh: Longan.gov.vn.