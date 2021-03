Tỉnh nào có đặc sản hoa gừng?

1. Tỉnh nào có huyện miền núi Kỳ Sơn, cho đặc sản hoa gừng nổi tiếng? Sơn La

Nghệ An

Lai Châu Tại Kỳ Sơn, một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Nghệ An. Ở đây, gừng là sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng, không chỉ cho củ gừng có chất lượng, mà còn cho hoa. Hoa gừng to cỡ ngón tay cái, cuống dài, màu xanh đậm, hương thơm đặc biệt, có thể xào thịt bò, măng, làm món trộn... Ảnh: Báo Nghệ An.