Tính năng bảo mật có từ iOS 14.5 cho phép người dùng iPhone kiểm soát chặt chẽ hơn dữ liệu, thông tin của bản thân trước các bên thứ ba.

Với bản cập nhật iOS 14.5, Apple đã giới thiệu tính năng “App Tracking Transparency” (ATT). Tính năng bảo mật này cho phép người dùng iPhone quyết định ứng dụng nào có thể thu thập dữ liệu để “quảng cáo hoặc chia sẻ với các nhà môi giới dữ liệu”. Tuy nhiên, đến nay sau 1,5 năm, nhiều người dùng vẫn chưa hiểu rõ lợi ích của ATT và cách sử dụng nó.

Kể từ phiên bản iOS này, khả năng theo dõi dữ liệu mặc định bị vô hiệu hoá. Tuy vậy, rất có thể người dùng vô tình bật tính năng này cho một số ứng dụng. Chính vì vậy, việc kiểm tra lại những ứng dụng nào có quyền truy cập vào dữ liệu của người dùng là điều cần thiết.

Tính năng mới của Apple buộc ứng dụng phải chấp thuận yêu cầu theo dõi. Ảnh: Phone Arena.

Đầu tiên, người dùng mở ứng dụng “Cài đặt”. Tiếp theo, chọn tùy chọn “Quyền riêng tư”, sau đó chọn “Theo dõi”. Tại đây, người dùng sẽ thấy danh sách các ứng dụng đã yêu cầu quyền theo dõi. Từ danh sách này, người dùng có thể dễ dàng từ chối hoặc cấp quyền truy cập vào các ứng dụng cụ thể cho mục đích theo dõi.

Nếu người dùng cực kỳ quan trọng quyền riêng tư và không muốn chia sẻ dữ liệu cho ứng dụng nào, họ có thể tắt hoàn toàn tính năng theo dõi. Người dùng sẽ cần mở ứng dụng Cài đặt > Quyền riêng tư > Theo dõi và tắt tính năng “Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi” ở đầu màn hình.

Kể từ phiên bản iOS 14.5, tất cả ứng dụng iOS đều cần sự cho phép của người dùng để theo dõi và thu thập dữ liệu.

Apple trong những năm gần đây đã biến quyền riêng tư trở một trong những tính năng thiết yếu của hệ điều hành iOS. Quan điểm của Táo khuyết hoàn toàn trái ngược với các công ty công nghệ khác như Meta và Google, vốn sử dụng dữ liệu người dùng như nguồn thu lợi nhuận. Bên cạnh các chiến dịch quảng cáo, Apple cũng bổ sung nhiều lớp bảo mật mới với mỗi bản cập nhật iOS.

Kể từ khi áp dụng vào năm 2021, tính năng chặn theo dõi của Apple đã hạn chế quyền các nền tảng được gửi quảng cáo cá nhân hóa tới người dùng, làm ngáng đường mạng lưới doanh thu khổng lồ của hàng loạt công ty công nghệ lớn dựa vào nguồn thu từ quảng cáo như Google và Meta.