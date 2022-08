Tính năng ẩn thú vị trên Windows 11

Tự động sao lưu dữ liệu. Từ Windows 10 trở đi, Microsoft trang bị công cụ sao lưu dữ liệu theo thời gian thực mang tên File History. Nó tự động tạo bản lưu tập tin sau mỗi giờ, nhưng bạn cũng có thể tùy chỉnh thời gian ngắn hơn. Tính năng này tương tự Time Machine trên macOS. Để bật File History, bạn nhấn tổ hợp Windows + i mở ra menu Settings, sau đó vào mục Update & Security > Backup. Bên dưới dòng Back Up Using File History nhấn vào Add a Drive và chọn ổ đĩa để lưu. Để thiết lập các nội dung cho File History, bạn nhấn vào More options, trong Update & Security > Backup.