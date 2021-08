Tình một đêm và vũ trụ yêu đương của người trẻ

Bộ phim "Nevertheless" kể về vũ trụ yêu đương của giới trẻ với những mối quan hệ tình cảm mập mờ hay tình một đêm.

Lên sóng vào tháng 6, hiện Dẫu biết (Nevertheless) là một trong những bộ phim nhận nhiều sự chú ý trong năm 2021.

Thông qua Nevertheless, khán giả được đưa tới góc nhìn thực tế về vũ trụ yêu đương của người trẻ tuổi trong cuộc sống hiện đại. Một trong những điểm đặc trưng của Nevertheless là các mối quan hệ mập mờ, không thể đặt tên giữa nhân vật trong phim hay thích thì qua đêm cùng nhau, không cần phải chính thức hẹn hò.

Nevertheless kể về câu chuyện tình yêu thực tế của những người trẻ ở độ tuổi 20. Ảnh: Naver.

Park Jae Eon - đóa hoa không nở chỉ vì một chú bướm

Park Jae Eon (Song Kang thủ vai) là sinh viên năm nhất của khoa Điêu khắc, Đại học Hong Seo. Với diện mạo đẹp trai, cao ráo cùng cách nói chuyện thân thiện, không khó hiểu khi Jae Eon được nữ sinh trong trường yêu thích.

Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoàng của Jae Eon là thái độ bàng quan, không hứng thú với bất kỳ ai. Anh cảm thấy mối quan hệ yêu đương ràng buộc thật phiền phức. Có lẽ, với Park Jae Eon, việc tán tỉnh phụ nữ một cách chóng vánh đã trở thành thói quen và sở trường của anh.

Jae Eon và Yoo Na Bi (Han So Hee thủ vai) lần đầu gặp nhau tại quán bar, khi anh nhầm cô thành bạn hẹn của mình. Chỉ sau lần đầu gặp gỡ, Jae Eon nhanh chóng chiếm trọn trái tim Na Bi. Khán giả thường xuyên chứng kiến cảnh ân ái giữa hai nhân vật dù họ chưa từng xác định quan hệ rõ ràng.

Jae Eon đem lại cho Na Bi những xúc cảm đặc biệt. Dường như mỗi lần Jae Eon tiếp cận cô, Na Bi đều không thể từ chối.

Tuy nhiên, không giống mối quan hệ yêu đương thông thường, Jae Eon đồng thời đẩy cô vào tình huống khó xử. Na Bi liên tục đặt ra câu hỏi về vị trí của mình trong lòng Jae Eon. Có lúc Jae Eon hoàn toàn phớt lờ Na Bi, nhưng cũng có lúc anh liên tục nhắn tin cho tới khi cô trả lời. Theo Na Bi, cả hai chỉ gặp nhau mỗi khi Jae Eon muốn. Quyền quyết định chưa từng nằm ở cô.

Trong thời gian quen Na Bi, Jae Eon thường xuyên gặp gỡ người khác. Tại một bữa tiệc, dù đang tán tỉnh Na Bi, Jae Eon vẫn công khai hôn cô gái lạ mặt. Trông thấy Na Bi, anh không hề nao núng. Trái lại, sau khi hôn cô gái kia, anh liền quay sang hôn Na Bi.

Nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những dấu hiệu lớn nhất cho thấy Na Bi đã sa chân vào mối quan hệ phức tạp, như suy nghĩ của Na Bi giữa nụ hôn: "Cứ như vậy, cánh cửa địa ngục đã mở ra".

Na Bi nhanh chóng có tình cảm với Jae Eon. Ảnh: Naver.

Không dừng lại ở đó, Jae Eon còn dính dáng tới một người phụ nữ đã có chồng (chưa rõ lý do phía sau). Để rồi, lúc anh trai người phụ nữ ấy tìm gặp Jae Eon, chính Na Bi cùng bạn cô phải đứng ra ngăn cản xô xát giữa hai người. Khi ấy, Na Bi nhận ra cô thực sự cần chấm dứt mối quan hệ với Jae Eon.

Trước đó, Na Bi từng hỏi Jae Eon liệu anh có gặp mặt ai ngoài cô. Là người giỏi che giấu cảm xúc, Jae Eon thản nhiên phủ nhận, không chút do dự. Khi lời nói dối bị vạch trần, anh chỉ đáp: "Chuyện đó quan trọng đến vậy sao?".

Xuyên suốt bộ phim, Jae Eon chưa từng thể hiện sự nghiêm túc tối thiểu trong tình yêu. Tất cả mối quan hệ của anh đều không thể bước qua lằn ranh giới mập mờ.

Jae Eon biết Na Bi hiểu nhầm mình có người yêu. Thế nhưng, giữa nụ hôn thân mật của cả hai, trước câu hỏi "vậy bạn gái anh thì sao?", câu trả lời Jae Eon dành cho Na Bi lại là "như vậy thì sao chứ?". Có lẽ, trong mắt Jae Eon, việc gặp gỡ người phụ nữ khác khi bản thân đã có người yêu không phải vấn đề đáng để lưu tâm.

Oh Bit Na - "Tại sao phải yêu đương để khổ sở?"

Oh Bit Na (Yang Hye Ji thủ vai) là cô gái cá tính, mạnh mẽ, hiện đại với ngoại hình nổi bật. Cô thường xuyên tham gia những buổi đi chơi thâu đêm suốt sáng và tìm bạn tình trên ứng dụng hẹn hò. Bit Na như phiên bản nữ của Park Jae Eon.

Trái với Bit Na, Nam Kyu Hyun (Kim Min Gwi thủ vai) mang tính cách trầm lặng, thẳng thắn và nghiêm túc. Thoạt nhìn, Bit Na và Kyu Hyun không phải đối tượng phù hợp dành cho nhau.

Tuy nhiên, từ những phân cảnh đầu tiên của bộ đôi bạn thân, khán giả nhanh chóng nhận ra hai nhân vật không đơn giản là bạn bè bình thường, điển hình như khi Bit Na thoải mái gác chân lên người Kyu Hyun. Và rồi, trong một lần Bit Na uống rượu say xỉn, Kyu Hyun được gọi tới đón cô. Giữa hai nhân vật nhanh chóng nảy sinh quan hệ thể xác.

Sáng hôm sau, Bit Na thừa nhận cô hoàn toàn không có ý thức về chuyện xảy ra đêm qua. Như thường lệ, Bit Na thuyết phục Kyu Hyun bỏ qua sự cố lần này và duy trì quan hệ bạn bè. Dù vậy, Kyu Hyun không chấp nhận lời đề nghị của Bit Na. Anh muốn cả hai trở thành người yêu.

Oh Bit Na và Nam Kyu Hyun có tính cách gần như trái ngược nhau. Ảnh: Naver.

Là người không muốn bị ràng buộc bởi mối quan hệ yêu đương, Bit Na nhanh chóng từ chối.

Trong số các nhân vật của Nevertheless, Nam Kyu Hyun được khán giả đánh giá là một trong những nhân vật có cái nhìn nghiêm túc, có trách nhiệm trong tình yêu nhất. Đối mặt với lời từ chối, Kyu Hyun hoàn toàn tôn trọng quyết định của Bit Na. Anh cũng khẳng định bản thân cố gắng kiểm soát cảm xúc.

Tuy vậy, những phân cảnh xảy ra sau đó cho khán giả thấy dường như Bit Na cũng có tình cảm với Kyu Hyun. Dù đã từ chối anh, nhưng khi thấy Kyu Hyun gặp mặt cô gái khác, Bit Na ghen tỵ. Bit Na uống rượu say, và Kyu Hyun lại tới đón. Kyu Hyun luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Bit Na.

Giữa cơn say, Bit Na nhanh chóng thổ lộ cảm xúc thật của mình dành cho Kyu Hyun. Hai người trở thành người yêu.

Nhiều khán giả tưởng rằng sau khi hẹn hò, Bit Na sẽ từ bỏ các cuộc tình một đêm chóng vánh và tập trung ở bên bạn trai mình. Vậy nhưng Bit Na vốn không thích sự ràng buộc. Chứng kiến mối quan hệ phức tạp giữa Na Bi và Jae Eon, Bit Na không hiểu tại sao con người phải yêu chỉ để khổ sở. Đối với Bit Na, dù là tình yêu nghiêm túc thì lúc kết thúc, sẽ có một bên trở nên thảm hại.

Trong một lần ở cùng nhau, sau khi thấy số điện thoại lạ gọi đến, Kyu Hyun phát hiện Bit Na chưa xóa ứng dụng hẹn hò. Thế nhưng, cô lại chỉ trích ngược lại Kyu Hyun và cho rằng anh cổ hủ.

Kyu Hyun tự hỏi, liệu Bit Na chấp nhận hẹn hò với anh vì cô thích anh, hay chỉ vì cô thích ngủ với anh. Trước lời chất vấn của Kyu Hyun, Bit Na đáp: "Hai việc đó có gì khác nhau hả?". Bit Na không thể phân biệt rạch ròi giữa hai khái niệm này.

Thất vọng trước cách cư xử cùng lối suy nghĩ của người yêu, Kyu Hyun cố tình xa cách cô. Bit Na liên tục tìm cách làm lành với anh, Kyu Hyun không cảm nhận được sự chân thành và cảm giác hối lỗi trong hành động của cô. Kyu Hyun quyết định chấm dứt mối quan hệ.

Chứng kiến sự khác biệt giữa hai nhân vật, nhiều khán giả cho rằng nếu Bit Na không học cách thay đổi vì người mình yêu, khả năng cao cô và Kyu Hyun không thể hàn gắn.

Yoo Na Bi - khi ranh giới tình bạn trở nên nhạt nhòa

Xuất hiện khi Na Bi mắc kẹt trong quan hệ mập mờ cùng Jae Eon, có thể nói người bạn thuở nhỏ Yang Do Hyuk (Chae Jong Hyeop thủ vai) là nhân vật giúp Na Bi tạm quên đi những ngổn ngang trong lòng.

Na Bi luôn cảm thấy thoải mái bên người bạn thuở nhỏ Yang Do Hyuk. Ảnh: Naver.

Yang Do Hyuk là người dịu dàng và ân cần. Anh mang tính cách đối lập hoàn toàn với Park Jae Eon.

Khi đi cùng nhau dưới trời mưa, Do Hyuk nghiêng ô về phía Na Bi để đảm bảo cô không bị ướt. Khi Na Bi ghé quán cà phê mà Do Hyuk làm việc vào ngày sinh nhật, anh nấu đồ ăn cho cô và tặng bánh sinh nhật. Khi chở Na Bi đi chơi bằng xe đạp, anh cẩn thận bọc yên sau bằng áo cho cô ngồi.

Dù vậy, khán giả nhanh chóng nhận ra tình cảm của Na Bi luôn hướng về phía Jae Eon.

Trong một lần đi chơi, Do Hyuk thổ lộ rằng Na Bi là mối tình đầu của anh. Na Bi giữ im lặng vì cảm xúc trong cô vẫn liên tục dao động vì Jae Eon. Dẫu vậy, Na Bi không có ý định vạch ra ranh giới rõ ràng trong tình bạn của cả hai. Khi bạn bè gán ghép cô cùng Do Hyuk, Na Bi tỏ ý rằng giữa họ không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, cô chưa một lần thẳng thắn khẳng định điều này với Do Hyuk.

Trước thái độ mập mờ của Na Bi, khán giả dần cảm thấy mệt mỏi. Do Hyuk là người duy nhất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Với mạch phim hiện tại, người xem dự đoán Do Hyuk gặp tổn thương tình cảm vì hành động thiếu quyết đoán của Na Bi. Trớ trêu thay, chính tổn thương của Na Bi cũng tới từ những hành động mập mờ của Jae Eon.

Tuy có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, Nevertheless lại thu về mức rating khiêm tốn. Có một khởi đầu tốt, nhưng Nevertheless đang dần khiến khán giả cảm thấy bất mãn với cách bộ phim xử lý cảm xúc nhân vật. Với ba tập phim ngắn ngủi còn lại, người xem bày tỏ lo ngại liệu Nevertheless có thể có kết thúc tốt đẹp.