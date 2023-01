Tình mới của Pique làm điều Shakira không thể

Bạn gái mới của Gerard Pique đang chinh phục được những người bạn của cựu hậu vệ Barca, điều người cũ Shakira chưa bao giờ làm được.

Bạn gái mới của Pique thành công chiếm được thiện cảm của bạn bè và gia đình nam cầu thủ, điều mà Shakira chưa làm được trong 12 năm.

Shakira được cho là chưa bao giờ hòa thuận với bạn bè của Pique. Những người bạn này thậm chí còn đặt cho cô nàng biệt danh kỳ lạ do "tính cách xấu". Họ gọi nữ ca sĩ là "La Patron" hay "The Boss" (Ông chủ) do bản chất không thân thiện với mọi người xung quanh.

Trong khi đó, chương trình truyền hình Tây Ban Nha Ya es Mediodia đưa tin rằng bạn gái mới Clara Chia Marti hòa nhập với bạn bè của Pique dễ dàng hơn nhiều so với Shakira. "Shakira không bao giờ giao du với những người bạn thân của Pique, cũng như với vợ các cầu thủ khác", chương trình cho hay.

Ya es Mediodia cũng cho biết giọng ca người Colombia (chỉ Shakira - PV) không mấy thân thiết với gia đình Pique. Ngược lại, "tính cách điềm tĩnh" của Clara Chia Marti được bạn bè và gia đình Pique đón nhận nồng nhiệt.

Chuyện tình của nữ sinh viên quan hệ công chúng và Pique gần đây mới được công khai trên mạng xã hội. Trước đó, hai người không lên tiếng về việc này.

Bài hát chỉ trích Shakira dành cho Pique và tình mới được cho là cũng khiến cuộc sống của Clara Chia Marti trở nên khó khăn. Cô nàng 23 tuổi chuyển về ở với bố mẹ để tránh ánh mắt tò mò của giới truyền thông.

Trong bài hát Bzrp Music Sessions, Vol. 53, người đẹp 45 tuổi lên tiếng: "Tôi đáng giá hai đồng 22. Bạn đổi một chiếc Ferrari để lấy chiếc Twingo, bạn đổi chiếc Rolex để lấy Casio".

Ngay sau đó, rapper Sansixto đáp lại Shakira bằng ca khúc ủng hộ Pique và Clara Chia Marti. Trong bài rap có đoạn chỉ trích thẳng thắn nữ ca sĩ Nam Mỹ: "Nào, đối mặt với nó nếu cô ấy trả tiền cho cơ quan thuế, cô ấy không còn gì cả".

Cuộc chia tay cay đắng của Shakira và Pique sau 12 năm vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ khi hai bên không ngừng chỉ trích nhau. Chủ nhân bản hit Waka Waka thậm chí còn đặt hình nộm phù thủy đáng sợ có kích thước như người thật trên ban công nhà ở Barcelona. Hình nộm này nhìn thẳng sang nhà mẹ chồng cũ của cô nàng.

Shakira cũng bị cáo buộc cấm hai con trai Sasha, 7 tuổi và Milan, 10 tuổi, gọi mẹ Pique là bà vì đã ủng hộ người tình mới của con trai.

