Tình huống pháp lý vụ cô gái tử vong sau khi bị bạn trai đánh

Theo luật sư, có 3 tình huống pháp lý có thể xảy ra. Cơ quan chức năng sẽ lấy lời khai người liên quan và trưng cầu giám định để có cơ sở xác định nguyên nhân sự việc.

Sáng 28/8, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, tiếp nhận thông tin về việc chị L.T.M.K. (24 tuổi, quê An Giang) tử vong tại phòng trọ. Quá trình xác minh, công an xác định đêm hôm trước, cô gái này mâu thuẫn với bạn trai.

Trong lúc cãi vã, K. bị bạn trai đánh. Sau đó, cả 2 đi ngủ. Đến sáng, nam thanh niên phát hiện bạn gái đã tử vong. Công an đã tạm giữ bạn trai K. để xác minh làm rõ vụ việc.

Trường hợp này, những tình huống nào có thể xảy ra. Nếu bị xác định phạm tội, nam thanh niên có thể bị xử lý ra sao?

Nơi xảy ra sự việc sáng 28/8. Ảnh: T.M.

Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật Pháp trị

Những thông tin hiện có chưa đủ để đưa ra bất cứ kết luận quan trọng nào trong vụ việc. Trường hợp này, cơ quan công an cần tiếp tục lấy lời khai nam thanh niên cũng như những người xung quanh, đồng thời chờ đợi kết quả giám định của cơ quan pháp y nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong của K.

Từ những căn cứ đó, vụ việc có thể xảy ra các tình huống pháp lý như sau:

Thứ nhất, nguyên nhân K. tử vong không liên quan tới việc bạn trai đánh mà do những yếu tố, sự kiện bất ngờ xảy ra trong đêm khi nam thanh niên đang ngủ. Nếu tình huống này xảy ra, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục củng cố chứng cứ chứng minh cho nhận định này và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự khi có đầy đủ cơ sở.

Thứ hai, hành vi của nam thanh niên là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới cái chết của K. Đó có thể là việc người này tấn công, hành hung K. nhưng bằng các hành động không có khả năng gây nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng của nạn nhân. Tuy nhiên, trong quá trình xô xát, cơ thể nạn nhân có thể bị va đập vào tường hoặc các vật cứng khác dẫn tới việc chấn thương trong và tử vong.

Nếu trường hợp này xảy ra, nam thanh niên có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 cùng tình tiết định khung làm chết người. Khung hình phạt có thể áp dụng là 7-14 năm tù.

Thứ ba, nếu xác định nam thanh niên sử dụng hung khí hoặc có những hành vi tấn công vào các vị trí nguy hiểm, có thể trực tiếp tước đoạt tính mạng của nạn nhân, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý hình sự người này về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.