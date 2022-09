Tình huống pháp lý vụ chở xác người tình đi đầu thú

Theo luật sư, cần thực nghiệm hiện trường và đối chiếu lời khai để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ giết người của Đỗ Tấn Lộc.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ nghi án giết người rồi chở xác đến công an phường đầu thú.

Khoảng 14h ngày 18/9, Lộc chạy chiếc ô tô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ màu bạc chở bà Q. từ Trà Vinh qua tỉnh Vĩnh Long để làm răng. Trên đường đi, Q. biết Lộc chưa làm đơn ly hôn với vợ, nên yêu cầu người tình làm ngay.

Cả hai sau đó xảy ra mâu thuẫn. Theo khai báo, trong lúc giằng co, chị Q. chụp lấy con dao rơi từ túi xách của Lộc, nhưng Lộc giật lại con dao đâm vào cổ khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, nghi phạm bỏ nạn nhân vào túi, để trong cốp xe và chở về nhà người thân. Tại đây, Lộc được người thân vận động ra đầu thú.

Chiếc ôtô do Lộc lái đến trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây. Ảnh: Lê Lâm.

Đại diện người thân của nạn nhân cho biết tài sản bà Q. mang ra khỏi nhà là khoảng 850 triệu đồng, gần 13 lượng vàng (gồm vòng vàng, nhẫn, dây chuyền của khách vãng lai bán cho tiệm).

Cảnh sát điều tra cũng tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật gồm: Ôtô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ màu bạc, một con dao dài 22 cm đã gãy lưỡi, 861 triệu đồng, cùng nhiều kim loại màu vàng: 31 vòng đã bị đứt gãy, 6 nhẫn, 8 lắc tay, một sợi dây chuyền, một đôi bông tai, 42 hột cầu, 2 dây chuyền, một mặt dây chuyền hình phật màu trắng, 2 nhẫn có đính đá; một mặt dây chuyền có đính đá, 20 nhẫn trơn, 3 mảnh kim loại màu vàng.

Trao đổi với Zing, Luật sư, tiến sĩ Nguyễn Thành cho rằng cần tiến hành xác minh, làm rõ lời khai của nghi phạm.

Luật sư Tô cho rằng: "Cảnh sát sẽ thu thập thêm chứng cứ, điều tra vết máu tại hiện trường để điều tra làm rõ về lời khai của người này. Cần xác định con dao thực sự từ đâu ra và cần xác định dấu vân tay để biết chính xác liệu nạn nhân có thực sự cầm dao tấn công trước hay không? Cảnh sát chắc chắn phải thực nghiệm lại hiện trường, từ đó có căn cứ để biết độ chính xác trong khai của nghi phạm".

Cũng theo luật sư Tô, tình tiết nạn nhân mang theo quá nhiều vàng cùng số tài sản lớn cũng có thể đặt ra giả thuyết về động cơ dẫn đến vụ việc.

Theo những gì mà cơ quan điều tra cung cấp cho báo chí, luật sư Tô phân tích 3 trường hợp có thể xảy ra.

Trường hợp thứ nhất, nếu đúng như lời khai, nghi phạm cần chứng minh được việc nạn nhân tấn công mình trước, chẳng hạn như có vết thương trên người trong lúc xô xát. Trường hợp này có thể coi là giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Theo khoản 1, Điều 126 Bộ luật hình sự 2015 quy định, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp thứ 2 có thể xảy ra, đây là vụ cướp tài sản dẫn đến chết người. Theo điểm c khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015, nghi phạm có thể bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Trường hợp thứ 3, không phải tự vệ hay cướp của giết người, nhưng khi cãi nhau, xô xát vì chuyện mâu thuẫn tình cảm, con dao vô tình rơi ra hoặc được chuẩn bị sẵn dẫn đến giết người. Theo luật sư Tô, trường hợp này có thể do bản tính côn đồ có sẵn trong người, không thể coi là kích động. Vì sau khi gây án, nghi phạm đủ bình tĩnh giải quyết mọi chuyện như cho áo khoác dính máu vào túi nylon, mua túi xách lớn chứa thi thể nạn nhân, rồi chở về Bình Chánh trước khi được người thân vận động ra đầu thú. Trường hợp này sẽ bị xử phạt theo Điều 123 Bộ luật Hình sự về tội giết người. Khung hình phạt là 18-20 năm tù; chung thân hoặc tử hình.

Theo luật sư Tô, trong mọi trường hợp trên, nghi phạm đều có tình tiết giảm nhẹ do chủ động đầu thú. Mọi chuyện sẽ do kết quả điều tra và kết luận của cơ quan chức năng.