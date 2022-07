Tình huống pháp lý nếu phục hồi xác minh tố giác vụ Tịnh thất Bồng Lai

Theo luật sư, thời hạn tiếp theo để giải quyết tố giác tội phạm là 1 tháng. Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan công an sẽ khởi tố hoặc không khởi tố vụ án để điều tra.

Công an tỉnh Long An chuẩn bị phục hồi xác minh 2 nội dung tố giác tội phạm liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai. Đó là hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồi năm 2020-2021, Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hòa tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo một số cá nhân tại Tịnh thất Bồng Lai có 3 hành vi có dấu hiệu tội phạm. Đầu năm 2022, cơ quan điều tra khởi tố bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) cùng một số người khác về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nếu cơ quan chức năng phục hồi xác minh tin báo tội phạm về 2 hành vi còn lại, vụ việc có thể diễn biến ra sao?

Bị cáo Lê Tùng Vân bị phạt 5 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ảnh: Quỳnh Danh.

Luật sư Lưu Kiều Trang, Phó giám đốc Công ty Luật Hà Trọng Đại và cộng sự, cho biết do cơ quan công an chưa khởi tố vụ án để điều tra nên việc phục hồi xác minh tố giác về 2 hành vi trên không thể gọi là phục hồi điều tra như thông tin trên mạng. Và cơ quan chức năng sẽ không tiến hành theo quy định về phục hồi điều tra tại các Điều 174, 235 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Thay vào đó, việc phục hồi xác minh tố giác liên quan Tịnh thất Bồng Lai sẽ được tiến hành theo quy định về phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo Điều 149 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Theo Điều 149, khi lý do tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm không còn, cơ quan tiến hành tố tụng có thể ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tiếp không quá 1 tháng từ ngày ra quyết định phục hồi.

Sau khi kết thúc việc phục hồi xác minh tố giác, 2 tình huống có thể xảy ra:

Thứ nhất, nếu thu thập được đầy đủ chứng cứ về hành vi có dấu hiệu tội phạm của những người tại Tịnh thất Bồng Lai, cơ quan chức năng có thể ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội danh là Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ hai, nếu không đủ căn cứ chứng minh hành vi của những người trong Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu của tội phạm hình sự, cơ quan công an sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự (trường hợp đã khởi tố vụ án để điều tra).