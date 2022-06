Tình huống phản cảm khi mặc quần bó

Quần thể thao, legging bó sát được phụ nữ ưa chuộng nhưng chúng có thể gây ra một số tình huống hớ hênh, đặc biệt là "ngón chân lạc đà".

Trong buổi livestream diễn ra vào ngày 22/6, Chung Lệ Đề bị chỉ trích khi lộ vùng nhạy cảm trước ống kính. Tình huống xảy ra do cô diện quần bó sát màu da khi tập thể dục và khiêu vũ.

Chung Lệ Đề không phải người duy nhất gặp phải tình huống này. Nhiều người nổi tiếng từng trở thành tâm điểm, vướng phải hàng loạt bình luận ác ý do để lộ vùng nhạy cảm khi mặc quần bó sát.

Ngón chân lạc đà

Hiện tượng này được gọi là camel toe (tạm dịch: Ngón chân lạc đà). Nó thường xuyên xuất hiện mỗi khi phái đẹp mặc quần bó thể thao, legging và biker. Ngón chân lạc đà là từ lóng chỉ hiện tượng lộ vùng nhạy cảm khi phụ nữ mặc quần bó.

Tình huống ngón chân lạc đà khiến nhiều nghệ sĩ bị chỉ trích. Ảnh: People, Page Six.

Thuật ngữ này xuất hiện vào những năm 1990 và lan rộng sau chương trình Late Night with Conan O'Brien. Ngón chân lạc đà thường xảy ra khi phụ nữ mặc quần có chất liệu mỏng, khả năng co giãn cao và xẻ sâu. Bên cạnh đó, tình huống này cũng xảy ra khi phái đẹp mặc quần quá chật hoặc rộng. Do đó, chọn một chiếc quần phù hợp là điều quan trọng.

Hiện tượng ngón chân lạc đà khiến nhiều phụ nữ cảm thấy mất tự tin. Nó được xem như một sự cố trang phục.

Vào năm 2015, người dẫn chương trình Andrea Serna gặp rắc rối do sự cố trang phục trên một chương trình truyền hình nổi tiếng. Hình ảnh ngón chân lạc đà của cô bị lan truyền rộng trên mạng xã hội.

Năm 2020, Charlotte Crosby, người dẫn chương trình Just Tattoo Of Us, gặp sự cố nghiêm trọng khi mặc quần bó màu trắng. Thiết kế khiến cô vướng phải tình huống tương tự.

Trước đây, các nghệ sĩ thường lo sợ hiện tượng ngón chân lạc đà nhưng gần đây, điều này đang được dễ dàng chấp nhận hơn. Kim Kardashian chia sẻ bức ảnh mặc bộ đồ bó màu tím lên trang cá nhân. Người mẫu Iskra Lawrence không ngại đăng tải hình ảnh mặc quần legging bó sát. Các thiết kế này đều để lộ ngón chân lạc đà.

Sự cố ngón chân lạc đà có thể được khắc phục bằng một số mẹo nhỏ. Ngoài ra, việc chọn lựa quần một cách kỹ lưỡng trước khi mua có thể giúp phái đẹp tránh được tình huống phản cảm này.

Cách khắc phục

Bustle chỉ ra một số phương pháp giúp khắc phục tình huống ngón chân lạc đà.

Trong trường hợp bạn gặp phải sự cố ngón chân lạc đà khi đang đi ngoài đường, giấy vệ sinh có thể giúp tránh bị lộ vùng nhạy cảm. Bạn lấy giấy vệ sinh một lượng đủ dài để quấn 3 vòng quanh ngón tay. Sau đó, đặt giấy vệ sinh giữa đồ lót và quần bó. Tuy nhiên, cách này chỉ có hiệu quả với các mẫu quần mỏng.

Ngoài ra, bạn có thể khắc phục sự cố trang phục này bằng quần tất, mặc bên trong quần bó. Cách này áp dụng được với những thiết kế làm từ vải dày.

Khi hiện tượng ngón chân lạc đà trở nên phổ biến, nhiều thương hiệu đã làm ra miếng dán giúp hạn chế tình trạng lộ vùng kín. Những miếng dán này được bán nhiều trên các trang thương mại điện tử.

Chọn quần đúng kích cỡ giúp phụ nữ tránh được tình huống hớ hênh. Ảnh: Vogue.

Bên cạnh những mẹo nhỏ, việc chọn quần kỹ lưỡng trước khi mua cần được chú ý. Bạn nên ưu tiên những mẫu quần không quá chật, có lớp lót dày ở đáy. Ngoài ra, các thiết kế có chất liệu dày dặn sẽ giúp tránh tình huống này.

Việc lựa chọn những mẫu quần màu tối cũng là phương án hợp lý. Sau những buổi tập luyện, cơ thể ra mồ hôi làm ướt đồ tập. Điều này khiến nhiều người gặp phải tình huống ngón chân lạc đà. Để hạn chế trường hợp này, bạn nên ưu tiên những mẫu đồ tập tối màu. Các thiết kế màu đen, xanh tím than là lựa chọn hợp lý.

Nhiều hãng thời trang trở nên nổi tiếng khi ra mắt quần có phần đáy dày. Thương hiệu Lululemon là một ví dụ điển hình. Các mẫu quần của họ được ưa chuộng khi giúp phụ nữ tránh tình huống phản cảm.