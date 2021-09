Tình huống khó xử của Kendall Jenner

Theo Daily Mail, siêu mẫu và Devin Booker đã tránh mặt người yêu cũ của cô là Blake Griffin. Ba người cùng xuất hiện tại một nhà hàng.

Daily Mail cho biết Kendall Jenner và Devin Booker gần đây tham dự bữa tiệc sinh nhật của người bạn là Fai Khadra.

Họ được nhìn thấy rời khỏi nhà hàng ở thành phố New York (Mỹ). Cùng lúc đó, tình cũ của Kendall Jenner là Blake Griffin cũng được bắt gặp ở phía bên ngoài.

Mặc cho sự xuất hiện của Blake Griffin, ngôi sao Keeping Up With the Kardashians và bạn trai không ngại công khai thể hiện tình cảm. Họ luôn cầm tay nhau khi bước ra phố.

Kendall Jenner, Devin Booker và Kylie Jenner cùng tham dự buổi tiệc sinh nhật.

Kendall Jenner diện váy ống da đen thuộc bộ sưu tập Dolce & Gabbana mùa Xuân 1999. Thực tế, đây không phải mẫu thiết kế gốc của thương hiệu Italy. Nó đã được nhà tạo mẫu Dani Michelle biến tấu lại thành váy ôm sát cơ thể.

Theo Vogue, khoảnh khắc tự biến tấu trang phục như này không phải điều xa lạ. Tại Met Gala 2019, nhà thiết kế Brandon Maxwell từng cắt đôi váy của Karlie Kloss, tạo thành bộ đồ mới cho buổi tiệc. Động thái mạnh mẽ mang đến diện mạo mới gợi cảm cho người trải nghiệm.

Để hoàn thiện vẻ ngoài, siêu mẫu 26 tuổi phối cùng túi đeo vai đỏ của Gucci. Cô kết hợp thêm đôi giày cao gót cùng màu của Amina Muaddi.

Trong khi đó, ngôi sao bóng rổ Devin Booker khoác trên mình trang phục tối màu. Anh diện áo phông cùng quần dài, kết hợp sơ mi cộc tay. Cầu thủ NBA lựa chọn đôi giày Converse All Star màu đen để hoàn thiện bộ đồ.

Do diễn biến của dịch bệnh, đôi "trai tài gái sắc" không quên sử dụng khẩu trang khi xuất hiện nơi công cộng.

Bên cạnh cặp tình nhân còn có Kylie Jenner tham dự buổi tiệc. Cô diện bộ đồ liền cùng áo khoác quá khổ màu đen. Cô sử dụng thêm phụ kiện là khuyên tai kim cương và đi giày đế thấp.

Blake Griffin đến nhà hàng thưởng thức đồ uống cùng vài người bạn.

Mặt khác, Blake Griffin xuất hiện với vẻ ngoài có phần nổi bật hơn.

Anh mặc áo phông trơn cùng quần nâu. Trên chân, cầu thủ bóng rổ đi đôi giày thể thao Nike. Ngoài ra, Blake Griffin còn đeo đồng hồ vàng bắt mắt.

Theo ELLE, Kendall Jenner là người kín tiếng nhất trong gia đình Kardahshian-Jenner về đời sống tình cảm. Cô chọn giữ các mối quan hệ của mình tránh xa sự chú ý của công chúng. Song Devin Booker được đánh giá là trường hợp ngoại lệ.

Vào tháng 6, Kendall Jenner và Devin Booker kỷ niệm một năm yêu nhau. Họ đăng tải hình ảnh thể hiện tình cảm với đối phương.

Về phía Blake Griffin, truyền thông đưa tin Kendall Jenner hẹn hò cầu thủ bóng rổ trong năm 2017. Mối quan hệ của họ chấm dứt vào năm 2018. Theo Us Weekly, siêu mẫu từng đến sân để cổ vũ Blake Griffin thi đấu.

Lý do chia tay được cho là khoảng cách địa lý. Blake Griffin rời Los Angeles (Mỹ) và chuyển sang thi đấu cho đội Detroit Piston.