Tinh giản hơn 67.000 biên chế trong 5 năm

Giai đoạn 2015-2020, cả nước đã tinh giản 67.218 người, gồm 4.965 biên chế ở Trung ương và 62.253 người ở địa phương.

Sáng 30/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thành công nổi bật của ngành trong nhiệm kỳ này là hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; hoàn thành vượt mục tiêu Bộ Chính trị giao về tinh giản biên chế.

Báo cáo rõ hơn kết quả này, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết bộ máy tại các bộ, ngành Trung ương giảm 12 vụ và tương đương; tăng 7 cục và tương đương; tăng 2 tổng cục và tương đương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết tinh giản biên chế là một trong những kết quả nổi bật của ngành trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: X.Đ.

Ở địa phương, các cơ quan chuyên môn (sở, ngành) giảm 5 tổ chức; giảm 973 phòng, 127 chi cục; phòng thuộc chi cục giảm 1.179; tổ chức hành chính khác thuộc UBDN cấp tỉnh giảm 12 đơn vị. Ở cấp huyện cũng giảm 294 cơ quan chuyên môn.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành giảm 10 tổ chức; thuộc tổng cục và tương đương tăng 6 tổ chức; các cơ quan thuộc Chính phủ giảm 24 tổ chức. Ở địa phương, số đơn vị sự nghiệp công lập giảm 3.819 đơn vị.

Đặc biệt, trong tinh giản biên chế, bà Trà thông tin biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2021 là 247.344 biên chế, giảm 27.504 biên chế so với năm 2015. Biên chế sự nghiệp năm 2021 là 1.783.174 người, giảm 242.703 người.

“Trong giai đoạn 2015-2020, cả nước đã tinh giản được 67.218 người, gồm 4.965 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và 62.253 người ở địa phương”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ thông tin.

Trong số này, có 54.899 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 12.172 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 67 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học nghề và 80 người hưởng chính sách do chuyển sang tổ chức khác.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao, đảm bảo yêu cầu theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối cấp trung gian và từng bước khắc phục những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Về số lượng cấp phó, theo quy định, số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5 (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6). Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy đến ngày 10/10, một bộ có 3 thứ trưởng là Bộ Thông tin và Truyền thông; 6 bộ, ngành có 4 thứ trưởng và tương đương; 9 bộ, ngành có 5 thứ trưởng và tương đương.

Đặc biệt, có 4 bộ có 6 thứ trưởng và hai bộ là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có 9 thứ trưởng. Số cấp phó vượt chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về Trung ương.