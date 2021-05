Tỉnh duy nhất có địa bàn nằm trên cả hai bờ sông Hậu?

5. Huyện An Phú và thị xã Tân Châu của An Giang có nét văn hóa nào hấp dẫn du khách? Văn hóa của đồng bào Chăm theo đạo Islam

Văn hóa của đồng bào Tày, Nùng

Văn hóa của đồng bào Ê Đê theo chế độ mẫu hệ Huyện An Phú và thị xã Tân Châu là những địa phương biên giới ở An Giang, có đông đồng bào Chăm sinh sống, chủ yếu theo đạo Islam (Hồi giáo Chăm Islam). Vì thế, nét văn hóa Chăm Islam qua kiến trúc thánh đường, nghề dệt truyền thống, ẩm thực độc đáo... là điểm nhấn thu hút nhiều du khách tìm đến đây. Ảnh: Duy Tín.