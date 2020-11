Tỉnh đầu tiên ở miền Tây có 3 thành phố

3. TP Hồng Ngự hiện có bao nhiêu xã, phường? 2 xã, 5 phường

1 xã, 5 phường

Không có xã, 5 phường TP Hồng Ngự hiện có 2 xã: Bình Thạnh, Tân Hội; cùng 5 phường: An Bình A, An Bình B, An Lạc, An Lộc, An Thạnh. Ảnh: Hồng Ngự Quê Tui.