'Tình đầu quốc dân' Suzy khoe thời trang bra top sang chảnh

Theo News1, Samseong-dong đang có những bước phát triển thuận lợi về kinh tế, chẳng hạn việc xây dựng trung tâm kinh doanh toàn cầu của Công ty ôtô Hyundai và việc tu sửa Sân vận động chính Jamsil. Do đó, giá trị tòa nhà của Suzy được dự đoán tăng mạnh.

Suzy đang quay phim The Girl Downstairs, chuyển thể từ bộ webtoon nổi tiếng cùng tên. Phim kể về Lee Doona - nữ thần tượng nổi tiếng trong nhóm nhạc đình đám đột ngột giải nghệ và trở về sinh sống tại một thị trấn. Tại đây, cô bắt gặp sinh viên đại học bình thường Lee Won Joon (do Yang Se Jong thể hiện).

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.