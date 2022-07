Tình đầu quốc dân Suzy có còn diễn đơ?

Suzy đóng phim từ năm 2011 và tham gia nhiều dự án lớn. Tuy nhiên, phải đến "Anna", nữ diễn viên mới tránh được những tranh cãi về diễn xuất.

Anna - bộ phim mới của Bae Suzy - vừa lên sóng và nhận được sự yêu mến từ công chúng. Đặc biệt, theo The Korea Times, vai diễn lần này của Suzy được khán giả khen ngợi. Hầu hết bình luận xoay quanh diễn xuất của nữ ca sĩ kiêm diễn viên đều tích cực. Có thể nói, với Anna, Suzy đã “lột xác” và thoát được mác “bình hoa di động”.

Hơn 10 năm diễn xuất gặp tranh cãi

Suzy bước chân vào ngành giải trí từ sớm. Khi 14 tuổi, cô ra mắt cùng nhóm nhạc miss A. Chỉ một năm sau đó, cô đảm nhận vai chính đầu tiên trong phim Dream High. Cả sự nghiệp âm nhạc lẫn diễn xuất của Suzy đều thành công từ bước đầu tiên. Phim Dream High đạt tỷ suất người xem trung bình cao là 15,7% trong suốt hai tháng công chiếu.

Sau thành công ở mảng âm nhạc và phim ảnh, Suzy tiếp tục thử sức với phim điện ảnh Architecture 101. Architecture 101 là một trong 10 bộ phim được xem nhiều nhất ở Hàn Quốc trong quý đầu tiên của năm 2012. Với hơn 4,1 triệu lượt xem trong 9 tuần sau khi ra rạp, Architecture 101 lập kỷ lục phòng vé cho dòng phim melodramas Hàn Quốc.

Tham gia nhiều phim nhưng diễn xuất của Suzy chưa được đánh giá cao.

Kể từ đó, danh hiệu “tình đầu quốc dân” gắn liền với Suzy. Có thể nói, sự nghiệp của Suzy đến hiện tại không ngừng thăng tiến. Suốt 12 năm hoạt động, Suzy luôn duy trì sức nóng và là một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Tuy nhiên, diễn xuất của cô vẫn gây tranh luận và có những nghi ngờ.

Ở những phim đầu tiên như Dream High, Architecture 101, Suzy bị chê diễn xuất đơ, thiếu cảm xúc và không tự nhiên. Trong chương trình Do Dream của đài KBS, Suzy cũng thừa nhận cô từng đọc nhiều bình luận tiêu cực về diễn xuất.

"Lúc đầu, tôi chưa bao giờ tưởng tượng việc mình diễn xuất sẽ như thế nào. Nhưng sự nghiệp diễn xuất của tôi bắt đầu với vai chính trong Dream High. Tôi không thể hiện ra nhưng bên trong, tôi choáng ngợp đến mức nhảy cẫng lên. Có một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời", cô tâm sự.

Khi các MC hỏi: "Ban đầu, có nhiều tranh cãi về diễn xuất của bạn. Bạn có bị tổn thương không?", Suzy trả lời: "Tôi đọc tất cả bình luận xấu trên mạng. Tôi tự nói với bản thân chỉ có thể làm tốt hơn. Tôi giả vờ không quan tâm".

Từ Kim Soo Hyun, Kim Woo Bin, Lee Jong Suk đến Nam Joo Hyuk… dường như nam diễn viên nổi tiếng nào cũng từng đóng cặp với Suzy. Tuy nhiên, Suzy không thể khơi dậy phản ứng hóa học với các bạn diễn nam. Rất nhiều cảnh thân mật giữa cô và nam chính tạo cảm giác như thể họ đang diễn, thay vì mang lại cảm giác họ thực sự yêu nhau.

Suzy được khen tiến bộ nhưng vẫn chưa làm thỏa mãn mong đợi của người xem.

Trong một báo cáo được thực hiện bởi The Bitbag, Suzy nhận nhiều nhận xét không tích cực về khả năng diễn xuất. Người xem nhận thấy kỹ năng diễn xuất của cô cần cải thiện nhiều, đặc biệt là khi kết hợp những đồng nghiệp giỏi hơn. Sau những phim điện ảnh và truyền hình kể trên, Suzy góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng khác, chẳng hạn Gu Family Book, Ashfall, Uncontrollably Fond, While You Were Sleeping, Vagabond hay Start-Up.

Diễn xuất của Suzy được cải thiện đáng kể trong những năm qua. Cô diễn xuất có cảm xúc hơn. Tuy nhiên mỗi khi nhận vai mới, diễn xuất của cô vẫn nhận nhiều đánh giá trái chiều từ người xem. Những bộ phim gần đây, Suzy diễn xuất ở mức ổn chứ chưa đủ xuất sắc hay gây bất ngờ. Phải đến Anna, Suzy mới gạt bỏ nghi ngờ của khán giả về năng lực của cô.

Vai diễn hay nhất của Bae Suzy

Anna là phim truyền hình gồm 8 tập. Phim ra mắt hai tập đầu tiên vào ngày 24/6. Phim xoay quanh người phụ nữ tên Yu Mi (Suzy đảm nhận), sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng luôn được cha mẹ yêu thương. Cô thông minh và đẹp, nhưng ngay từ bé đã có thói quen nói dối.

Với tham vọng thoát khỏi cuộc sống khốn khó và bước chân vào thế giới thượng lưu, Yu Mi giả danh cô chủ của cô là Anna để kết hôn với người đàn ông giàu có. Những tưởng khi hoàn thành mơ ước, Anna sẽ sống hạnh phúc.

Nhưng thực tế, cô phải trải qua chuỗi ngày căng thẳng, lo lắng vì giả thân phận người khác. Anna qua diễn xuất của Suzy luôn mệt mỏi, đôi mắt vô hồn, lơ đờ, gương mặt thiếu sức sống vì sống trong lo lắng, sợ hãi bị phát hiện. Diễn xuất của Suzy được đánh giá cao. Khán giả khen ngợi nhân vật Anna sinh ra để dành cho Suzy bởi cô thể hiện nhân vật tròn trịa.

Bộ phim tạo được tiếng vang trong lòng người xem với sự thể hiện của Bae Suzy ngay từ hai tập đầu tiên. Trong cuộc phỏng vấn với The Korea Times, nữ diễn viên chia sẻ cô vui khi nhận được phản hồi tích cực từ người xem.

“Tôi mong muốn được thể hiện một khía cạnh mới của bản thân và chưa từng làm trước đây. Đây là bộ phim mà bất kỳ diễn viên nào cũng muốn, vì vậy tôi không muốn đánh mất cơ hội. Khi nhận lời đóng phim, tôi cảm thấy áp lực và trách nhiệm", Suzy chia sẻ.

Cô thậm chí học ngôn ngữ ký hiệu suốt một tháng để có thể giao tiếp với nhân vật người mẹ bị câm. Nữ diễn viên sinh năm 1994 cũng ngủ ít đi để có vẻ ngoài phù hợp với nhân vật.

Suzy thể hiện tốt vai Anna.

"Nghe mọi người nói tôi đã gặp được vai diễn hay nhất trong sự nghiệp, cảm giác thật kỳ lạ và thú vị. Tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi thể hiện những khía cạnh khác nhau. Vì vậy nó sẽ được nhớ đến như một tác phẩm có giá trị", cô nói.

Bae Suzy bày tỏ cô đồng cảm với nhân vật khi đọc kịch bản và cố gắng thu hút cảm xúc tương tự từ người xem.

"Khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy muốn dành sự chân thành cho Yu Mi và bắt đầu yêu cô ấy. Nhưng tôi lo lắng liệu người xem có nhìn nhận Yu Mi và ủng hộ cô ấy như cách tôi đã làm không. Có một số điểm, cô ấy vượt qua giới hạn. Vì vậy, đạo diễn nói khán giả phải đồng cảm với cô ấy để loạt phim này phát huy tác dụng", Suzy tâm sự.

Cựu thành viên nhóm miss A chia sẻ cô cố gắng tìm hiểu tâm lý phức tạp đằng sau hành động của Yu Mi. Để làm được điều đó, Suzy nhờ đến bác sĩ tâm lý.

"Tôi đã tìm kiếm lời khuyên từ một nhà tâm lý học về trạng thái tinh thần cơ bản của Yu Mi. Tôi đi đến kết luận động lực của cô ấy là lo lắng. Chính sự lo lắng đã thúc đẩy cô ấy phải hành động. Điều đó khiến cô ấy học hành chăm chỉ hơn bất cứ ai xung quanh", Suzy phân tích nhân vật.

Bae Suzy cho biết cô đã dành thời gian suy ngẫm về cuộc sống của chính mình để xây dựng nhân vật. “Khi tôi nghiên cứu sâu về nhân vật, tôi cố gắng khắc họa sự lo lắng đó. Vì vậy, với tôi, việc xây dựng nhân vật Yu Mi là thời gian để suy ngẫm về sự lo lắng của chính mình. Vì mọi người cần nhìn mọi thứ qua đôi mắt của Yu Mi, tôi cố gắng tập trung vào cảm xúc mà ai cũng có thể có".

Suzy lưu ý bộ phim không chỉ miêu tả hành vi sai trái Anna phạm phải, mà là câu chuyện về cuộc đời của một người phụ nữ.