Tình cũ vẫn giữ đồ kỷ niệm thời còn hẹn hò Brad Pitt 27 năm trước

Dù chia tay Brad Pitt đã lâu, Gwyneth Paltrow vẫn lưu giữ những kỷ niệm về mối quan hệ cũ. Một trong số đó là bộ váy cô từng mặc khi hẹn hò với nam diễn viên.

Ngày 2/2 (theo giờ Mỹ), kênh Youtube Goop đăng tải clip Paltrow giới thiệu căn phòng chứa toàn đồ hiệu của mình. Cô tiết lộ vẫn giữ chiếc váy Calvin Klein trắng với họa tiết thêu hoa. Đây là thiết kế Paltrow từng mặc vào thời điểm hẹn hò Brad Pitt.

"Tôi nhớ rằng mình đã mặc nó khi cùng Brad Pitt đi dự một sự kiện ra mắt. Nó là váy suông, mặc rất thoải mái và mang lại cảm giác như hồi thập niên 90”, nữ diễn viên tiết lộ.

Theo People, sự kiện mà Paltrow đề cập là buổi ra mắt bộ phim The Pallbearer (1996) tại New York. Trong bức ảnh ghi lại được, cặp đôi ôm eo sánh đôi đầy âu yếm khi đi dự sự kiện. Cả hai cùng đeo kính râm gọng mảnh để tăng sự đồng điệu. Về phần mình, Brad Pitt mặc sweater vest có họa tiết sọc màu pastel bên ngoài áo sơ mi trắng và quần cạp cao.

Thiết kế của thương hiệu Calvin Klein được Paltrow mặc khi dự sự kiện cùng Brad Pitt. Ảnh: Ron Galella.

Gwyneth Kate Paltrow sinh năm 1972, là một diễn viên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Năm 1998, cô từng giành giải Oscar “Nữ diễn viên chính xuất sắc” cho vai chính trong bộ phim Shakespeare in Love của đạo diễn John Madden. Tên tuổi Paltrow nổi tiếng toàn cầu sau khi tham gia loạt phim bom tấn Iron Man và Avengers.

Paltrow bắt đầu hẹn hò Brad Pitt vào năm 1994 khi họ gặp nhau trên phim trường Seven. Sau 2 năm hẹn hò, Pitt đã ngỏ lời cầu hôn cô khi đang thực hiện bộ phim Seven Years in Tibet tại Argentina. Cả hai chia tay vào năm 1997 trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả hâm mộ. Tuy nhiên, Pitt và Paltrow vẫn giữ mối quan hệ bạn bè cho đến nay.