Tình cũ tiết lộ Johnny Depp hay nóng giận, đánh nhau ở quán bar

Thời còn mặn nồng, Jennifer Grey đã chứng kiến Johnny Depp đánh nhau ở quán bar, đụng độ với cảnh sát. Cô nói nam diễn viên thường xuyên bộc lộ sự nóng nảy.

Theo Entertainment Tonight, sau khi theo dõi vụ kiện giữa bạn trai cũ và Amber Heard, nữ diễn viên Jennifer Grey "cảm thấy trái tim tan nát khi nghĩ về những người có liên quan". Cô ước mọi chuyện sớm được giải quyết và cầu chúc điều tốt lành cho mọi người.

Ngôi sao Ferris Bueller's Day Off nói buồn vì những điều đã xảy ra. Cô hồi tưởng mảng ký ức thời còn ngọt ngào với Johnny Depp, đồng thời tiết lộ tính cách của nam diễn viên qua hồi ký Out of the Corner.

Hình ảnh của Johnny Depp và Jennifer Grey hồi năm 1989. Ảnh: Getty.

Trong cuốn sách mới phát hành, Grey cho biết tài tử Cướp biển vùng Caribbean là người "ngọt ngào, yêu đời, lãng mạn nhưng có chút kỳ quặc". Đôi khi anh phát cuồng trước sự xinh xắn của bạn gái. Grey dành trọn sự tin yêu cho Depp mà không nghi ngờ điều gì.

Nhưng sau một thời gian, Grey phát hiện bạn trai thường xuyên nóng giận. Cô nhớ có lần Depp đánh nhau trong quán bar, đụng độ với cảnh sát. Sự nóng nảy, bất hạnh tuổi thơ được cô cho là nguyên nhân khiến nam diễn viên cảm thấy đau khổ và bất lực khi rời khỏi series 21 Jump Street.

"Depp bỏ lỡ chuyến bay về Angeles vì ngủ quên. Đến nhà, anh ấy phát điên lên vì ghen tuông và hoang tưởng về những gì tôi đã làm khi anh ấy đi khỏi", Grey viết.

Như lời nữ diễn viên chia sẻ, Depp ngày càng trở nên ủ rũ, ít xuất hiện. Cô tự hỏi làm cách nào anh có thể trở lại hình ảnh người đàn ông vui tính, tận tụy và đáng yêu khi xưa.

Jennifer Grey cho biết Johnny Depp là người nóng nảy, bạo lực. Ảnh: The Independent.

Jennifer Grey sinh năm 1960, là diễn viên người Mỹ hoạt động từ những năm 1980. Sau khi chia tay Matthew Broderick, cô bén duyên với Johnny Depp. Hai người hẹn hò rồi đính hôn vào năm 1989, nhưng sau thời gian ngắn dọn về chung sống, họ đã đường ai nấy đi.