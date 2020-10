Tình cảnh bi đát của công ty có giá cổ phiếu chưa đến 1.000 đồng

Trước ngày bị yêu cầu tạm dừng giao dịch, cổ phiếu của An Trường An có thị giá chỉ 610 đồng, thấp nhất trên sàn HoSE. 9 tháng đầu năm, công ty này không có doanh thu.

Tuần qua, cổ phiếu của Công ty Cổ phần An Trường An bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đưa vào diện tạm ngừng giao dịch từ 14/10. Nguyên nhân là An Trường An tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trước ngày bị tạm ngừng giao dịch, cổ phiếu An Trường An có giá chỉ 610 đồng. Đây chính là cổ phiếu có thị giá thấp nhất trên sàn HoSE.

Cổ phiếu An Trường An giao dịch dưới thị giá 5.000 đồng từ năm 2017 đến nay. Ảnh: VNDS.

Doanh thu bằng 0

Công ty An Trường An thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp này là 152 tỷ đồng .

Công ty kinh doanh nhiều ngành, nghề gồm đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; khai thác khoáng sản; nhà hàng tiệc cưới; phân phối xe gắn máy.

Năm 2016, An Trường An niêm yết trên sàn HoSE. Doanh thu giai đoạn 2016-2017 của công ty lần lượt đạt 33 và 107 tỷ đồng với lợi nhuận khiêm tốn trên dưới 1 tỷ đồng .

Tuy nhiên, công ty bắt đầu gặp khó khăn vào năm 2018 khi doanh thu giảm hơn 90% còn 9 tỷ, lỗ sau thuế lên tới 12 tỷ. Năm 2019, An Trường An tiếp tục lỗ 12 tỷ trong khi doanh thu chỉ còn 2 tỷ đồng .

Tình hình kinh doanh của An Tường An càng bết bát hơn khi từ đầu năm 2020 đến nay, doanh thu là con số 0 tròn trĩnh. Không có doanh thu nhưng vẫn phát sinh chi phí lãi vay và quản lý doanh nghiệp, công ty lỗ 2 tỷ đồng sau 9 tháng. Lỗ lũy kế tại thời điểm 30/9/2020 của doanh nghiệp này lên tới 24 tỷ đồng .

Việc doanh thu của An Trường An bằng 0 diễn ra khi công ty dừng đầu tư gần như toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh của mình.

Doanh thu của An Trường An là số 0 tròn trĩnh Kết quả kinh doanh của An Trường An từ năm 2016 Nhãn 2016 2017 2018 2019 9T 2020 Doanh thu thuần column tỷ đồng 33 107 9 2 0 Lợi nhuận sau thuế column

0.4 1.2 -12 -12 -2

Doanh nghiệp này ngừng đầu tư vào Dự án Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I - tỉnh Bình Thuận từ năm 2019 vì dự án kéo dài trong khi nguồn vốn hạn chế. An Trường An đồng thời thôi đầu tư, thu hồi vốn tại dự án Khu du lịch Thủy Sơn Trang ở TP. Quy Nhơn do vướng mắc vấn đề giải tỏa. Công ty cũng ngừng hợp tác kinh doanh xe máy vì không có lợi nhuận.

Nhưng do tình hình dịch bệnh, công ty chưa thu hồi được khoản đầu tư vào các dự án có thời gian kéo dài và các khoản công nợ khó đòi nên dẫn thiếu hụt nguồn tiền để chi trả những khoản vay đến hạn. Trong năm 2020, công ty tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi đầu tư và nợ khó đòi để giải quyết khó khăn về tài chính.

Bị ngân hàng thu giữ trụ sở

Cuối tháng 9, ngân hàng SHB thông báo thu giữ 5 tài sản của An Trường An để xử lý, thu hồi nợ vay quá hạn. Trong số các tài sản bị thu giữ có trụ sở chính của công ty tại 347 đường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn.

Lãnh đạo An Trường An cho biết khoản vay ngân hàng SHB với tổng dư nợ 9 tỷ đồng được dùng để đầu tư dự án Khu du lịch Thủy Sơn Trang. Công ty đang thu hồi khoản đầu tư tại dự án này, gấp rút thu xếp nguồn tiền để thanh toán nợ dứt điểm cho SHB.

Không những bị ngân hàng thu giữ trụ sở, An Trường An mới đây còn bị Phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định thông báo rơi vào trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nguyên nhân là Cục Thuế tỉnh Bình Định cho biết doanh nghiệp còn nợ thuế, không chấp hành quy định của Luật Quản lý Thuế.

Giải trình về vấn đề này với HoSE ngày 15/10, An Trường An cho biết các hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và công ty chưa thực hiện thủ tục nào liên quan đến việc ngừng hoạt động hay giải thể công ty.