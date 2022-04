Tình cảm gia đình đích thực trong phim ngắn 'Tiệm ăn hạnh phúc'

Phim ngắn “Tiệm ăn hạnh phúc” của Five Star Vietnam thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình.

Dù xã hội ngày càng hiện đại, quan niệm “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” vẫn tồn tại ở nhiều gia đình Việt. Theo đó, người chồng được coi là trụ cột vững chãi, lao động chính trong gia đình, còn người vợ chăm lo cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Thế nhưng phim ngắn “Tiệm ăn hạnh phúc” lại khai thác một khía cạnh mới. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may biến cố bất ngờ ập tới khiến người đàn ông không còn là trụ cột kinh tế?

Khi người đàn ông mất vai trò trụ cột

Khai thác chủ đề gia đình theo một góc nhìn mới - góc nhìn suy tư của một người chồng khiếm khuyết với nhiều ẩn ức và đau thương, “Tiệm ăn hạnh phúc” lột tả trọn vẹn cảm xúc và suy nghĩ của một người chồng khi bỗng dưng không còn là trụ cột kinh tế của gia đình.

Từ một người chồng, người cha mẫu mực, Nguyên bất ngờ gặp tai nạn và mất khả năng lao động.

Nguyên - người chồng trong câu chuyện - mất đi khả năng lao động bởi một vụ tai nạn bất ngờ. Sự việc khiến anh dằn vặt, bất mãn và ngờ vực những người xung quanh, ngay cả vợ mình. Anh tự nhốt mình trong bóng tối ngột ngạt, trăn trở giữa hai lựa chọn: Tiếp tục níu kéo hay giải thoát cho người mình yêu thương?.

Lựa chọn của người phụ nữ

Nếu không may có chồng rơi vào hoàn cảnh đó, những người vợ sẽ làm gì? Phim xây dựng hình người vợ tên Trang như một mẫu phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế. Xuất phát từ tình yêu gia đình đích thực và mong muốn hàn gắn những điều vụn vỡ, Trang sẵn sàng bước ra xã hội tìm kiếm cơ hội cho mình và gia đình.

Trang mạnh mẽ và luôn biết chăm lo cho gia đình.

Nhưng vô tình, những nỗ lực thầm lặng của Trang lại gây ra hiểu lầm không đáng có. Đằng sau những ngày dài đi sớm về khuya, quần áo chỉn chu, khán giả có thể thấy được sự vất vả, chịu đựng thầm lặng của người phụ nữ khi tìm cách bươn chải vì kinh tế gia đình.

Người xem như vỡ òa cảm xúc khi thấy nụ cười của bé Bi và sự ngỡ ngàng của Nguyên trước hình ảnh người phụ nữ bên cạnh “Tiệm ăn hạnh phúc”. Vững vàng bước ra ngoài, sẵn sàng vất vả để chồng vượt qua bóng tối của sự bất lực, Trang đã giúp chồng mạnh mẽ tiến lên, tiếp tục lao động và dựng xây tổ ấm với một cơ nghiệp ổn định.

Trang là hình mẫu người phụ nữ hiện đại giỏi sự nghiệp, đảm việc nhà.

Lan tỏa thông điệp về tình cảm gia đình

Lấy cảm hứng từ tình cảm gia đình đích thực, cốt truyện giàu cảm xúc xen lẫn những tình tiết bất ngờ, phim ngắn “Tiệm ăn hạnh phúc” đã đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Sau gần một tuần ra mắt trên mạng xã hội, video được lan tỏa mạnh mẽ với lượng tiếp cận lên đến hơn 4 triệu người, lượng xem trên các nền tảng mạng xã hội đạt gần 1,5 triệu lượt, cùng hàng nghìn lượt quan tâm và chia sẻ. Phim cũng nhận về những ý kiến và bình luận bày tỏ sự đồng cảm và yêu mến dành cho các nhân vật. Độc giả xem phim tại đây.

Video - Tình cảm gia đình trong phim ngắn 'Tiệm ăn hạnh phúc' Khai thác góc nhìn mới lạ và nhiều tình tiết cảm động, phim ngắn "Tiệm ăn hạnh phúc" gây ấn tượng với khán giả nhờ thông điệp nhân văn ý nghĩa.

“Tiệm ăn hạnh phúc” là món quà chân thành từ thương hiệu gà rán Five Star Vietnam thuộc C.P Group - thương hiệu gắn liền với tuổi thơ của không ít người Việt. Sau hơn 10 năm có mặt tại Việt Nam, Five Star Việt Nam không chỉ mang đến những món ăn thơm ngon, chất lượng mà còn tạo nên cơ ngơi cho hàng nghìn người. Dù nông thôn hay thành thị, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Five Star Vietnam luôn nỗ lực đồng hành tạo nên những khởi đầu mới ổn định và bền vững cho các đối tác.

Phim ngắn “Tiệm ăn hạnh phúc” đánh dấu cột mốc 10 năm Five Star Vietnam đồng hành cùng người dùng Việt. Sản phẩm do Newday Media thực hiện.