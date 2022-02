Tính cách Trúc Anh ngoài đời

Cô gái sinh năm 1998 thừa nhận con đường sự nghiệp của bản thân gặp nhiều may mắn. Cô thậm chí ví mình như thí sinh chiến thắng trong cuộc thi có tỷ lệ chọi cao. "Nhưng may mắn không phải trên trời rơi xuống, tôi cũng cố gắng nhiều đấy, 30% kết quả công việc là may mắn, còn 70% là nỗ lực", Trúc Anh nói thêm.