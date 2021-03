Tính cách ngoài đời của ác nữ phim 'Penthouse'

Từ đầu những năm 2000, ngôi sao Kpop đảm nhận vai chính trong một số phim truyền hình và điện ảnh như Save the Last Dance for Me (với Ji Sung) và Love Truly (với Lee Min Ki). Năm 2007, Eugene từng dẫn chương trình Happy Together Friends. Từ năm 2016, cô ít đóng phim, chủ yếu tham gia một số chương trình truyền hình, trong đó có The Return of Superman. Tại game show, cô xuất hiện cùng chồng và con gái.