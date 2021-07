Tình bạn vài chục năm của các ngôi sao hạng A

Theo Insider, tài tử Ryan Gosling và Justin Timberlake quen biết khi cùng là sao nhí của The All New Mickey Mouse Club. Không chỉ là bạn, Gosling từng sống ở nhà của Timberlake, sau khi mẹ của nam diễn viên về Canada có việc riêng. "Mẹ tôi từng là người giám hộ của Gosling trong 6 tháng. Chúng tôi sống chung mái nhà và xem nhau như anh em", Justin Timberlake nói trong chương trình The Ellen DeGeneres Show.