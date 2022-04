Tình bạn keo sơn của các sao nam

Jamie Dornan từng ở chung trọ với "Người Nhện" Andrew Garfield, Robert Pattinson từ thuở hàn vi mới đến Hollywood lập nghiệp.

Không có gì lạ khi các ngôi sao Hollywood trở thành bạn - hoặc thậm chí bạn thân - sau khi làm việc cùng nhau. Khán giả từng nghe nói về những đôi bạn nổi tiếng như Jennifer Aniston - Courteney Cox, hay Matt Damon - Ben Affleck, họ thường xuyên khen ngợi nhau trên truyền thông.

Theo South China Morning Post, có những tình bạn khác ít phô trương hơn nhưng vẫn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Jamie Dornan và Andrew Garfield

Ngày 28/3, Jamie Dornan được chụp khoảnh khắc đặt nụ hôn lên má "Người Nhện" Andrew Garfield trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar. Thực tế, cặp diễn viên là bạn thân của nhau. Họ cùng với Robert Pattinson, Eddie Redmayne và Charlie Cox từng ở chung trọ vào thuở hàn vi mới đến Hollywood lập nghiệp.

"Bọn tôi chung trọ hồi năm 2008. Đám đực rựa xoay xở với nhau khá tốt. Cả đám sống với nhau rất vui và đều là bạn thân cho tới tận hôm nay. Ngăn mát tủ lạnh nhà chúng tôi chủ yếu chứa bia, còn ngăn đông lạnh bỏ đôi ba chiếc pizza đóng gói sẵn. Thường thì chúng tôi còn trữ thêm thịt chế biến sẵn, gà tây ăn liền và salami", Dornan kể trong chương trình Live with Kelly and Ryan.

Dornan đã biết Andrew Garfield trước cả khi sống cùng, chính xác là 17 năm trước. Họ tuy thân nhau nhưng ít làm việc chung. Đối với Dornan, tài tử The Batman là người tuyệt vời.

Jamie Dornan và Andrew Garfield trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar ngày 28/3. Ảnh: AP.

Tại Critics’ Choice Awards 2022, Dorman kể câu chuyện khác xung quanh tình bạn 5 người, nhưng lần này liên quan đến Robert Pattinson. "Anh ấy gần như đã thành công trước đó, vì vậy chúng tôi hơi thắc mắc rằng Rob có phù hợp với cả bọn? Rob luôn thu hút sự chú ý của 4 người còn lại", Dorman hồi tưởng.

Leonardo DiCaprio và Tobey Maguire

Giữa Leonardo DiCaprio và Tobey Maguire tồn tại tình bạn keo sơn, lâu dài hiếm có ở Hollywood. Hai tài tử lần đầu gặp nhau khi thử vai vào những năm 1980. Chung lý tưởng, chung hoàn cảnh được nuôi dưỡng bởi bà mẹ đơn thân, DiCaprio và Maguire đã đồng hành cùng nhau từ thời còn là cậu bé mười mấy tuổi đầu cho tới những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Trong công việc, họ hợp tác ăn ý ở Don's Plum (2001) và The Great Gatsby (2013) - hai tác phẩm đều được giới phê bình đánh giá cao. Theo South China Morning Post, DiCaprio luôn được Maguire chống lưng, giúp anh đậu những vai diễn thuở đầu sự nghiệp.

Cùng tồn tại trong môi trường khắc nghiệt của showbiz, song DiCaprio và Maguire lại không hề ganh ghét, đố kỵ nhau mà thậm chí còn chỉ bảo, giúp đỡ nhau cùng bước trên con đường dẫn tới thành công.

Leonardo DiCaprio và Tobey Maguire chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Ảnh: Pinterest.

Maguire và tài tử Titanic được nhìn thấy chụp ảnh cùng nhau khắp mọi nơi, từ các trận bóng rổ, trên thảm đỏ, các bữa tiệc trên du thuyền, hộp đêm ở châu Âu. Tính đến nay, họ đã gắn bó với nhau hơn 30 năm.

DiCaprio cho biết anh luôn hỏi ý kiến Maguire trước khi đưa qua quyết định quan trọng trong cuộc đời, và ngược lại. Các con của Maguire gọi bạn thân của cha là "chú Leo". Nam diễn viên thủ vai Người Nhện thường xuyên tụ tập cùng DiCaprio và bạn gái của anh, Camila Morrone.

Pete Davidson và Machine Gun Kelly

Tình mới của Kim Kardashian và hôn phu Megan Fox lần đầu tương tác trên phim trường Wild 'n Out (2017), trở thành bạn thân sau đó hai năm khi làm việc chung trong bộ phim The Dirt của Netflix.

Họ cũng đã được bắt gặp cùng nhau thưởng thức bóng rổ và ôm nhau trên thảm đỏ. Từng có thời gian họ sống chung nhà, gắn bó với nhau như anh em.

Pete Davidson và Machine Gun Kelly là bạn thân được 3 năm. Ảnh: @machinegunkelly.

Gun Kelly liên tục gọi Davidson là "bạn thân" trong cuộc phỏng vấn với Jimmy Kimmel Live gần đây. Nam rapper tiết lộ ngôi sao Saturday Night Live sẽ xuất hiện trong album mới của anh. Kelly còn cho biết Davidson rất thân thiết với con gái của anh.

"Tôi có nhiều bạn thân, họ đã đồng hành cùng tôi suốt những năm qua. Và vâng, Pete Davidson dĩ nhiên là một trong số đó. Cậu ấy chắc chắn phải tới lễ cưới của tôi và Megan", Gun Kelly chia sẻ.

Sebastian Stan và Chace Crawford

Sebastian Stan và Chace Crawford chung sở thích trải nghiệm cuộc sống về đêm ở New York, chơi bóng rổ và chinh phục những dạng vai diễn khác nhau. Ý chí cầu thị đã đưa cặp sao này trở thành hai người bạn thân.

Cặp tài tử gặp nhau lần đầu trong kinh dị The Covenant năm 2006 và một lần nữa trong ba mùa phim truyền hình tuổi teen nổi tiếng Gossip Girl (2007). Mặc dù trong phim, họ không phải là bạn tốt, nhưng ngoài đời hai nam diễn viên không thể không thân thiết hơn.

Sebastian Stan và Chace Crawford "hợp cạ" với nhau ở sở thích, quan điểm sống. Ảnh: Pinterest.

Stan kể trên E!News rằng anh luôn cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với Crawford. Vào năm 2015, Crawford gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn thân và gọi tài tử Captain America: The Winter Soldier là "anh bạn đáng yêu chưa từng có".

Will Smith và DJ Jazzy Jeff

Trong buổi thảo luận ngày 12/4, DJ Jazzy Jeff đã bênh vực Will Smith trước bê bối ở Oscar. Jeff nói: "Đừng hiểu nhầm rằng cú tát ấy khiến anh ấy tự hào. Đó là một sự suy xét sai lầm, bạn biết không? Làm ơn đi, Will cũng là con người".

Nam chính King Richard và Jazzy Jeff gắn bó với nhau từ giai đoạn Smith còn làm nhạc, chưa chuyển sang đóng phim. Họ là hai thành viên của nhóm Hip-hop Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Nhóm nổi tiếng với đĩa đơn Summertime, Girls Ain't Nothing But Trouble và từng giành giải Grammy năm 1989 cho bài hát Parents Just Don’t Understand.

Jazzy Jeff bênh vực bạn thân Will Smith sau scandal bạo lực. Ảnh: People.

Sau thời gian hoạt động âm nhạc, cả hai đóng vai bạn thân Will và Jazz trong phim sitcom đình đám The Fresh Prince of Bel Air. Theo Cheat Sheet, bộ đôi vẫn là những người bạn tuyệt vời của nhau đến thời điểm này.

Will Smith đăng lời chúc mừng sinh nhật cảm động đến Jazzy Jeff vào đầu năm. Anh viết rằng: "Khi tôi hồi tưởng về một số khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống, Jazzy hầu như luôn xuất hiện ở đó. Chúc mừng sinh nhật ông bạn".