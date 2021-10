Tình bạn hơn 40 năm của Ben Affleck và Matt Damon

Giúp Matt Damon đến gần hơn với cơ hội diễn xuất, song Ben Affleck phải cảm ơn bạn thân vì đã truyền cho anh động lực theo đuổi điện ảnh.

Tác phẩm cổ trang The Last Duel do Ridley Scott đạo diễn khởi chiếu từ ngày 15/10. Dự án có sự góp mặt của dàn tên tuổi hạng A, trong đó nổi bật là “cặp bài trùng” Matt Damon và Ben Affleck. Từ phim đến đời, họ vẫn luôn được nhớ tới là hai người bạn rất hợp nhau.

24 năm trước, Damon và Affleck hợp tác trong kịch bản Good Will Hunting - bộ phim đã giúp họ trở thành người trẻ nhất từng nhận giải Oscar ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc. Và có thể nói, Good Will Hunting cũng chính là tác phẩm khởi đầu cho những thăng hoa trong sự nghiệp của cả hai.

Cùng nhau nổi tiếng

Matt Damon và Ben Affleck cùng sinh ra ở Boston, gặp nhau lần đầu tại trận bóng chày ở Little League và quyết định làm bạn khi còn là những đứa trẻ. Ấn tượng của Affleck về Damon là “chàng trai thuần Mỹ, có gương mặt tử tế, hiền lành và tính cách ngọt ngào”.

Hai người bắt đầu thử vai cho các phim lớn nhỏ và từng bước gia nhập giới nghệ thuật. Tài tử Batman chia sẻ: “Tôi nhỏ hơn Damon 2 tuổi nhưng đã đóng phim trước anh ấy. Tôi cũng có những trải nghiệm mà Damon thèm khát”. Affleck đã giới thiệu Damon với quản lý ở New York, giúp người bạn có điều kiện diễn xuất nhiều hơn.

Năm 1989, Damon và Affleck đóng vai những cậu bạn thời niên thiếu trong bộ phim Field of Dreams, sau đó đến School Ties (1992). Đến năm 1997, cả hai trải qua kỷ niệm đáng nhớ với thành công của bộ phim Good Will Hunting. Họ cùng viết kịch bản và đóng chính phim này.

Ben Affleck và Matt Damon giành giải Kịch bản gốc xuất sắc cho Good Will Hunting tại giải Oscar 1998. Ảnh: New York Post.

Theo New York Post, để lột tả hình ảnh Will Hunting - một thiên tài lớn lên ở thành phố nghèo Boston với tuổi thơ bất hạnh, bị gia đình ruồng bỏ (Damon đóng), và hình ảnh Chuckie Sullivan - thành viên của nhóm du côn đường phố (Affleck thủ vai), hai nam diễn viên phải thể hiện sự biến chuyển khó nhằn trong tâm lý, từ tổn thương, bất cần, cho đến vẻ độc ác.

Màn trình diễn xuất sắc của Damon và Affleck được những cây bút uy tín công nhận. Giới chuyên môn đánh giá cao sự tương đồng trong thực lực của cả hai, nhưng mỗi người tỏa sáng theo một kiểu riêng.

Sau đó, Damon nổi tiếng với We Bought a Zoo và đã có thêm 4 đề cử Oscar. Affleck cho thấy sự thể hiện xuất sắc qua bộ phim Trân Châu Cảng và giành một chiến thắng cho bộ phim Argo (2012).

“Bộ phim hài Dogma (1999) chứng kiến màn tái hợp của hai người bạn không được vinh danh ở bất kỳ giải thưởng nào, nhưng chắc chắn đây là phim chiếu rạp hay nhất của hai tài tử”, New York Post nhận định.

Sát cánh cùng nhau qua những thăng trầm

Khán giả dễ dàng bắt gặp khoảnh khắc Matt Damon và Ben Affleck trò chuyện rôm rả với nhau khi dự chung sự kiện. Hai tài tử cũng gây cười vì thường xuyên trêu ghẹo bạn mình trong các cuộc phỏng vấn.

Năm 2004, sau khi Damon đùa rằng các diễn viên không nên lúc nào cũng đóng phim bom tấn, Affleck đã xuất hiện trên chương trình Weekend Update và phản pháo lại. Anh nói: “Tôi dường như không thể nhớ cậu ta đóng vai nào trong bộ phim The Bourne Supremacy”.

Một lần khác khi cùng trả lời báo chí qua video, Damon đã trêu việc bạn thân mất vai Người Dơi vào tay Robert Pattinson.

Theo New York Post, một thập kỷ trở lại đây, Damon và Affleck đã có những thăng hoa lẫn thăng trầm. Thời điểm Damon phất lên thì Affleck phải ngụp lặn trong thất bại và ngược lại.

Ben Affleck từng bị giới phê bình chê “đóng các tác phẩm bom tấn thiếu trí tuệ”. Hai phim do anh làm đạo diễn là The Town và Gone Baby Gone không được đánh giá tích cực. Về đời tư, Affleck vấp chỉ trích khi phô trương tình cảm với Jennifer Lopez, từng trải qua khủng hoảng tâm lý và nghiện rượu.

Vào giai đoạn yếu lòng nhất, ngoài vợ cũ Jennifer Garner, Affleck còn may mắn được người bạn thân Damon vực dậy tinh thần.

Ben Affleck và Matt Damon thân thiết từ nhỏ. Họ duy trì tình bạn đến nay đã 40 năm. Ảnh: New York Post.

Với Matt Damon, anh cũng không ít lần tự rước họa vào thân vì phát ngôn thiếu suy nghĩ. Daily Mail cho biết hồi năm 2015, khi cùng ngồi ghế giám khảo với Ben Affleck trong chương trình Project Greenlight, Damon vạ miệng khi đưa ra tuyên bố phân biệt chủng tộc phụ nữ da đen.

Cũng năm đó, anh bị chỉ trích vì yêu cầu các ngôi sao đồng tính nên im lặng về dự định của họ. Nam diễn viên chỉ thừa nhận đã dùng từ tục tĩu để nhắc về người thuộc cộng đồng LGBTQ+ trong bài phỏng vấn đầu năm nay.

Gần 40 năm chứng kiến bạn mình trưởng thành, vấp ngã rồi đứng dậy, Affleck và Damon đều cảm thấy trân quý tình bạn này. Họ đặc biệt cảm kích nhau vì mỗi khi người này gặp chuyện, người kia sẽ ở cạnh an ủi.

Theo New York Post, The Last Duel đánh dấu màn tái ngộ của “cặp bài trùng” sau nhiều năm tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Tác phẩm công chiếu chưa lâu không được lòng giới chuyên môn và sự hợp tác ăn ý của Damon, Affleck trong khâu diễn xuất lẫn kịch bản được xem là điểm sáng.

“Việc cùng viết kịch bản rất thú vị. Chúng tôi sẽ hợp tác nhiều hơn và hy vọng có những tác phẩm hay”, Damon chia sẻ.