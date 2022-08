Tình bạn giữa The Rock và John Cena

John Cena và The Rock đối đầu trên võ đài, nhưng ngoài đời họ là bạn tốt. The Rock từng cho đồng nghiệp lời khuyên khi lấn sân sang diễn xuất.

Trong sự kiện Comic-Con ở xứ Wales, John Cena cho biết anh từng xin lời khuyên của The Rock khi quyết định chuyển từ ngôi sao đô vật sang lĩnh vực điện ảnh.

"The Rock khuyên tôi hãy cứ là chính mình và bày tỏ lý do đi đóng phim. Câu nói của anh ấy giúp tôi bình tĩnh lại. Trước đây, tôi chỉ là kẻ ngốc nghếch", tài tử The Suicide Squad chia sẻ.

The Rock và John Cena trong một sự kiện. Ảnh: Insider.

Theo Insider, tác phẩm Trainwreck (2015) đã cho phép Cena thể hiện vẻ ngốc nghếch ấy, cũng như những phân cảnh khỏa thân gợi cảm trên màn ảnh.

"Anh ấy cũng chính là lý do khiến tôi có mặt ở đây", Cena nói thêm.

The Rock và John Cena đều xuất phát điểm là võ sĩ tài năng của WWE, sau đó chuyển sang theo đuổi màn ảnh rộng. Trong lĩnh vực diễn xuất, The Rock được xem là đàn anh với những thành công vang dội từ loạt phim Fast and Furious, Jumanji và Moana.

John Cena tiếp bước The Rock, tham gia vào các phim Trainwreck, Bumblebee, The Suicide Squad. Sắp tới, anh sẽ cùng ngôi sao gốc Việt Lana Condor góp mặt trong bộ phim do Warner Bros. sản xuất, có nhan đề Coyote Vs. Acme.

Trước Trainwreck, Cena đóng 7 bộ phim. Từ năm 2016 trở đi, anh xuất hiện trong 12 phim và dự kiến ​​thủ vai chính trong 5 tác phẩm khác đang được lên lịch phát hành.

John Cena và The Rock là những đối thủ trên sàn WWE. Hồi tháng 8/2021, Cena tuyên bố muốn so kè tài năng với cựu đô vật cao 1,96 m bằng trận đấu trong tương lai gần.

"Anh ấy có quyền trở lại và không bị áp lực về điều đó. Với tôi, The Rock là người năng động trên võ đài. Với tư cách là người hâm mộ, tôi muốn thấy nghệ sĩ biểu diễn vĩ đại như anh ấy có mặt trên võ đài WWE", Cena chia sẻ với E! Online.

Tuy nhiên, ở lĩnh vực diễn xuất, Cena tỏ ra nhún nhường và dành sự tôn trọng cho đàn anh. Đáp lại những chia sẻ của Cena, The Rock gọi đàn em là "bạn thân" trong thông báo năm 2018.

Thời điểm đó, ngôi sao cơ bắp cho biết anh chọn Cena đóng chính dự án phim hành động pha hình sự The Janson Directive do anh sản xuất.

"Chúc mừng bạn thân John Cena của tôi với vai chính trong The Janson Directive. Và hãy nhớ là nếu anh diễn tệ, tôi - với tư cách nhà sản xuất - sẽ đến trường quay và hạ gục anh", The Rock chia sẻ.