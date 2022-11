Tình bạn giữa Selena Gomez và người cho thận trước khi rạn nứt

Theo People, Selena Gomez gặp Francia Raisa lần đầu trong sự kiện từ thiện năm 2007, khi đó Gomez đã là ngôi sao được quan tâm, còn Raisa là diễn viên không mấy nổi tiếng. "Disney và kênh ABC đưa chúng tôi đến bệnh viện nhi. Tôi và Selena được xếp chung nhóm, bắt đầu nói chuyện với nhau", Raisa kể về cơ duyên tiếp xúc với ca sĩ Love You Like a Love Song. Ảnh: New York Daily News.