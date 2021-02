Tình bạn giữa Johnny Depp và rocker lập dị Marilyn Manson

Tình bạn giữa Marilyn Manson và Johnny Depp đã kéo dài trong nhiều thập kỷ. Không chỉ mang nhiều hình xăm giống nhau, sự nghiệp cả hai cũng đang lao đao vì tình cũ.

Theo Cheat Sheet, ngôi sao nhạc rock Marilyn Manson và tài tử Johnny Depp đã làm bạn trong nhiều năm. Từ thập niên 1990, chủ nhân ca khúc The Beautiful People đã thể hiện sự ủng hộ bạn mình bằng cách xuất hiện trong nhiều sự kiện ra mắt phim của Depp.

Ngôi sao điện ảnh cũng từng chơi nhạc trong nhiều buổi biểu diễn của Manson. Sự thân thiết giữa hai gã “trai hư” đôi khi khiến khán giả phải nhíu mày.

Marylin Manson từng tặng Depp ngực giả

ABC News từng đưa tin Marilyn Manson xuất hiện tại sự kiện ra mắt hai bộ phim Sleepy Hollow (1999) và Blow (2001) có Johnny Depp thủ vai chính.

Johnny Depp chơi guitar trong một màn biểu diễn của Marylin Manson. Ảnh: Getty Images.

Sau khi theo dõi Blow, Manson muốn có bộ tóc giả của bạn trong phim và đề nghị trao đổi. Depp sẽ đưa Manson bộ tóc, đổi lại, giọng ca Sweet Dreams (Are Made of This) tặng nam diễn viên bộ ngực giả mình từng đeo trên bìa album thứ ba. “Tôi đã đổi bộ ngực giả dùng trong Mechanical Animals lấy bộ tóc giả của Johnny trong Blow”, Yahoo! News dẫn lời rocker.

Marilyn Manson cũng tiết lộ Depp đã tặng mình một căn nhà, ngay khi anh mới mua xong một căn nhà khác: “Anh ấy nói ‘Ồ, tôi vừa tặng cậu căn nhà’. Còn tôi đáp, ‘Đáng lẽ phải báo tôi từ tuần trước chứ. Anh nói sớm một tuần thì chết ai hả? Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé’. Giờ thì tôi có hai căn nhà, quá tuyệt”.

Manson là cha đỡ đầu của con gái Depp

Manson và Depp từng hợp tác trong quá khứ khi rocker mời bạn góp mặt trong MV Say10 và Kill4Me. Nam diễn viên từng thủ vai Mad Hatter trong The Alice in Wonderland cũng ngỏ lời mời bạn thân làm cha đỡ đầu cho cô con gái Lily-Rose Depp.

Cả hai vẫn là bạn tốt, dù Manson từng tìm cách phá hủy ngôi sao của Depp trên Đại lộ Danh vọng. Rocker thừa nhận mình đã cố thực hiện hành vi này cùng nhà báo Hunter S. Thompson và chính Johnny Depp.

“Chúng tôi định làm mấy trò bậy bạ với ngôi sao mà Johnny mới được tặng trên Đại lộ Danh vọng… Nhưng vì ba cây vẫn chưa đủ nên non, cuối cùng Hunter, Johnny và tôi đành ai về nhà nấy”, rocker chia sẻ với NME.

Hình xăm chung và đời tư bê bối

Johnny Depp và Marilyn Manson có khá nhiều hình xăm chung. Trả lời phỏng vấn tờ Rolling Stone, Manson cho biết cả hai đều có hình xăm Charles Baudelaire, đóa hoa ác quỷ, bộ xương lớn trên lưng và dòng chữ “no reason” ở cổ tay.

Tuy nhiên, Marilyn Manson không tiết lộ câu chuyện gắn liền với những hình xăm ấy. Anh nói: “Đó là một bí mật. Người ta hỏi chúng tôi vì sao lại xăm những hình đó, và chúng tôi trả lời ‘No reason’ (Không lý do)”.

Depp và Manson là bạn thân thiết lâu năm. Ảnh: Getty Images.

Thời gian qua, cả Depp lẫn Manson đều vướng phải không ít rắc rối với tình cũ. Hồi 2020, sự nghiệp của Depp sa lầy sau khi tòa phán tài tử thua trong vụ kiện với The Sun của Anh, xoay quanh việc tờ báo gọi anh là “kẻ vũ phu”.

Không chấp nhận kết quả trên, Johnny Depp và đoàn luật sư quyết định kháng cáo. Đầu tháng 2, nỗ lực của ngôi sao đã thu được những phản hồi tích cực.

Về phần Manson, ngày 1/2, báo chí đồng loạt đưa tin ngôi sao nhạc rock bị tình cũ - nữ diễn viên Evan Rachel Wood - tố cáo hành vi lạm dụng tình dục trong quãng thời gian cả hai còn hẹn hò. Sau lời tố cáo, có thêm nhiều phụ nữ khác đã khẳng định mình từng là nạn nhân của rocker và bày tỏ sự thông cảm với Wood.

Hãng đĩa Loma Vista lập tức chấm dứt hợp đồng với rocker 52 tuổi. Manson cũng sớm mất vai trong hai series truyền hình ăn khách American Gods và Creepshow.