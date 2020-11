Tình bạn 40 năm giữa Lâm Thanh Hà và Trương Thúc Bình

Trong cuốn tự truyện “Before the Mirror and Behind the Mirror”, Lâm Thanh Hà cho biết cô từng gửi ảnh nóng để trêu chọc người bạn thân khác giới Trương Thúc Bình.

Ngày 4/11, Sina đưa tin đại mỹ nữ Hong Kong - Lâm Thanh Hà - ra mắt tự truyện mang tên Before the Mirror and Behind the Mirror nhân ngày sinh nhật lần thứ 66. Tự truyện tiết lộ những câu chuyện về mối quan hệ riêng tư chưa từng được công chúng biết đến của Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà và Trương Thúc Bình có tình bạn 40 năm trong showbiz. Nàng Đông Phương Bất Bại chia sẻ ở giới giải trí Hoa ngữ bà chỉ có duy nhất một người bạn thân khác giới là Trương Thúc Bình. Ông là nhà thiết kế phục trang nổi danh Hong Kong và từng hợp tác với Lâm Thanh Hà qua nhiều dự án phim ảnh. Ngay cả váy cưới của người đẹp Bạch Phát ma nữ cũng do họ Trương thiết kế riêng. "Tôi và Thúc Bình là tri kỷ bao năm qua. Mỗi lần gặp chuyện buồn, tôi đều tìm đến anh ấy để thở than. Tôi thậm chí còn chẳng xem Thúc Bình là đàn ông và từng gửi ảnh khỏa thân cho anh ấy. Lúc đó, tôi buồn chán nên muốn trêu Thúc Bình một chút. Không ngờ sau khi xem xong mấy tấm ảnh, anh ấy sợ đến mức không dám gặp tôi", nữ diễn viên Tiếu ngạo giang hồ chia sẻ. Bà cho hay đến nay tình bạn giữa mình và Trương Thúc Bình đã kéo dài 40 năm. Cứ đến sinh nhật, như một thói quen, cả hai lại gọi điện thoại hát tặng nhau một bài hát để mừng tuổi mới đối phương. Ngoài Trương Thúc Bình, Lâm Thanh Hà còn có quan hệ chị em thân thiết với nhà sản xuất Thi Nam Sinh. Thời điểm bà làm đám cưới với doanh nhân Hình Lý Nguyên, Thi Nam Sinh được mời làm chủ hôn. Ngay cả con gái của "đệ nhất mỹ nhân" cũng xem nhà sản xuất 69 tuổi như mẹ ruột. Lâm Thanh Hà sinh năm 1954. Bà là một trong tứ đại mỹ nhân Hong Kong, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân. Đạo diễn Từ Khắc từng nhận xét: "Mỹ nữ 50 năm mới có một chính là Lâm Thanh Hà". Hình ảnh Lâm Thanh Hà khi còn trẻ và ở tuổi 66. Ngày đầu vào nghề, nữ diễn viên thành danh nhờ những bộ phim bi tình của Quỳnh Dao. Trong sự nghiệp, bà từng bốn lần được đề cử giải Kim Tượng, ba lần đề cử giải Kim Mã. Những vai diễn kinh điển của bà có thể kế đến trong Tiếu ngạo giang hồ, Cuồn cuộn hồng trần, Lộc đỉnh ký, Đông tà tây độc... Năm 1994, bà kết hôn với đại gia Hình Lý Nguyên và rút khỏi showbiz để vun vén cho gia đình nhỏ. Trong bức ảnh mới đây được truyền thông đăng tải, Lâm Thanh Hà vẫn tỏ ra phong độ, khỏe mạnh. Vì sao Lâm Thanh Hà là nữ hoàng võ thuật màn ảnh Hong Kong? Nữ diễn viên Lâm Thanh Hà chia sẻ về thời gian làm phim cùng Vương Gia Vệ và cách bà thích nghi với sự nổi tiếng.