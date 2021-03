Tình bạn 16 năm của Selena Gomez và Taylor Swift

Người hâm mộ thích thú khi Selena Gomez đăng ảnh cùng Taylor Swift, chứng minh tình bạn gần 16 năm.

Ngày 22/3, Selena Gomez đăng lên trên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng Taylor Swift. Nữ ca sĩ cho biết cô đang nhớ nhung người bạn thân.

"Nhớ cô gái này lắm", giọng ca Lose You to Love Me viết trên Instagram.

Selena Gomez và Taylor Swift làm bạn hơn 15 năm.

Loạt ảnh trên trang cá nhân của nữ ca sĩ được chụp trong lúc Taylor Swift đến thăm bạn thân. Khoảnh khắc hai cô ca sĩ thân thiết được người hâm mộ cả hai yêu thích.

Khoảnh khắc thân thiết chứng minh tình bạn hơn 15 năm của hai ngôi sao.

Theo Insider, đôi bạn gặp gỡ và quen biết từ năm 2005, trong lúc xem show của Jonas Brothers. Cả hai giữ tình bạn thân thiết dù đã có nhiều người đến và đi khỏi biệt đội Swift.

Tháng 5/2018, Gomez tham gia chuyến lưu diễn Reputation của bạn thân và cùng biểu diễn ca khúc Hands to Myself.

Trên sân khấu, tình cũ Justin Bieber nói về bạn thân: "Lý do Swift là một trong những người bạn tốt nhất của tôi là cô ấy chưa bao giờ hoài nghi về quyết định của tôi", Gomez nói.

Công chúa Disney cũng khẳng định Taylor Swift là người luôn động viên, bên cạnh những lúc cô khó khăn. "Tôi sẽ gục ngã nếu không có cô ấy và gia đình", nữ ca sĩ nói thêm.

Hồi tháng 8/2020, Selena Gomez xuất hiện trong chương trình Animal Talking with Gary Whitta. Cô cho biết bản thân luôn muốn góp giọng trong một ca khúc với Taylor Swift.

Selena Gomez luôn chứng minh sự thân thiết với Taylor Swift.

Theo Cosmopolitan, khi ca sĩ sinh năm 1989 phát hành album Evermore, người hâm mộ cho rằng ca khúc Dorothea là nói về Selena Gomez.

Trước đây, hai ca sĩ từng yêu chung một người. "Người Sói" Taylor Lautner của Chạng vạng từng yêu Selena Gomez sau lần gặp nhau tại trường quay ở Vancouver, Canada năm 2009.

Cuối năm đó, nam diễn viên chuyển sang yêu Taylor Swift nhờ lần hợp tác chung trong bộ phim Valentine's Day (2010).