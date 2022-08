Tinder cho người yêu sách

Klerb là một ứng dụng giúp kết nối những người có cùng gu đọc sách với nhau.

Nhà sáng tạo ứng dụng, Abe Winter, khẳng định rằng Klerb không phải là ứng dụng hẹn hò. Ông cho rằng Tinder, dù cũng có những vấn đề tiềm tàng, vẫn mang tới những giá trị thực cho cộng đồng khi giúp kết nối những người ở gần nhau về mặt địa lý. "Tôi muốn dựng nên một mô hình kết nối mọi người thông qua gu đọc sách”, Winter nói.

Những người cùng gu đọc sách dễ tìm được tiếng nói chung. Ảnh: Tima Miroshnichenko/pexels.

Tìm người cùng gu dễ dàng

Nhà văn Tania O’Donnell từng gặp một người đàn ông qua mạng. Hai người gặp nhau và cô theo anh về nhà - nơi anh tự hào khoe ra bộ sưu tập sách của mình”.

“Có khoảng 20 cuốn sách về chủ nghĩa phát xít và 10 tiểu thuyết của Andy McNac”, nữ tác giả chia sẻ rằng cô cảm thấy cụt hứng ngay lập tức.

Câu chuyện của Hannah Love - Giám đốc cấp cao của Nhà xuất bản Scholastic - thì lãng mạn hơn. Cô làm quen một người qua mạng. Anh chàng hỏi cô về cuốn sách cô thích nhất (The last unicorn của Peter S. Beagle) rồi đọc cuốn sách trước buổi hẹn đầu tiên. Trong buổi hẹn đầu, anh mang theo cuốn sách yêu thích của mình và cho cô mượn (một cuốn trong series Song of the lioness của Tamora Pierce), đồng thời đặt luôn một cuộc hẹn thứ hai để lấy lại cuốn sách.

Cảm thấy phù hợp, hai người đã kết hôn.

Gu đọc sách có thể quyết định sự thành/bại của một mối quan hệ giữa những người đọc sách.

Đối với những người đang tìm kiếm nửa kia, giá sách của đối tượng tiềm năng có thể là một “bãi mìn”. Lỡ người đó đọc cuốn sách “không đúng” thì sao?

Alice Furse, giám đốc quảng cáo cho một nhà xuất bản, kể: “Tôi thường không quan tâm lắm, nhưng có lần tôi về nhà một anh chàng sau cuộc hẹn, và cuốn sách duy nhất tôi có thể thấy trên giá của anh ta là cuốn 50 sắc thái. Thực sự thì tôi quan ngại về gu đọc hơn là sở thích tình dục của anh ta”.

Đạo diễn John Waters từng tuyên bố: “Nếu theo ai về nhà mà thấy không có cuốn sách nào thì đừng lên giường với người đó”.

Klerb là một ứng dụng giúp kết nối những người có cùng gu đọc sách với nhau. Ảnh: Pascal Malamas/Alamy.

Ứng dụng kết nối người cùng gu đọc

Ứng dụng Klerb đang được phát triển nhằm loại bỏ mọi ngờ vực về thị hiếu văn chương của đối phương trong giai đoạn tìm hiểu. Klerb được mệnh danh là Tinder dành cho mọt sách vì ứng dụng này sẽ kết nối người dùng có cùng gu đọc trong khu vực được cài đặt trước.

Với Klerb, người dùng sẽ biết gu đọc của đối phương ngay từ đầu, từ đó, chọn lọc được người để gặp.

Nhà sáng tạo của Klerb tin rằng người đọc sách luôn thích có người để thảo luận, mà thường các mọt sách thường là người hướng nội, việc giao lưu kết bạn thường khó hơn những người có sở thích tiệc tùng hay thể thao.

Winter nói: “Theo một khảo sát không chính thức, khoảng 10% hồ sơ của người ngoài 30 trên ứng dụng hẹn hò nói về sách hoặc việc đọc. Đây là hạng mục thường bị bỏ quên đối với hoạt động xã hội. Goodreads rất tuyệt vời ở khía cạnh sách, nhưng không phải là một công cụ kết nối xã hội và tôi đoán là Goodreads cũng không muốn trở thành ứng dụng như vậy”.

Winter cho biết ông là nhà sáng lập đơn lẻ với mức chi phí thấp và không có tài trợ. Ông đang cố đưa ứng dụng vào vận hành sao cho không bị chỉ trích là thu thập dữ liệu của người dùng.

Ông có một danh sách chờ, dự định tung ra ứng dụng khi ông tiếp cận đủ người dùng quan tâm ở nhiều vị trí địa lý.