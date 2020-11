Tin vui giờ chót cho ông Trump

Nếu thăm dò ở Iowa phản ánh chính xác, ông Trump đang ở vị trí tốt hơn nhiều so với đánh giá hiện tại và cuộc đua trong ngày 3/11 sẽ trở nên sít sao hơn đáng kể so với dự đoán.

Một cuộc thăm dò mới của Des Moines Register/Selzer and Co. với những người có khả năng đi bầu ở Iowa cho thấy Tổng thống Donald Trump dẫn trước ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, với tỷ lệ tương ứng là 48% so với 41%, theo CNN.

Trung bình thăm dò ở Iowa, một trong các bang dao động quan trọng, ghi nhận ông Trump tăng 2 điểm (phần trăm).

Ông Biden hầu như đã luôn dẫn trước trong các thăm dò tiền bầu cử. Ông dẫn trước ở các bang dao động cần thiết để có được 270 phiếu đại cử tri, và cách biệt mà ông có tại bang này lớn hơn những gì bà Hillary Clinton từng có bốn năm trước.

Ông Trump trong cuộc vận động tại Iowa hôm 1/11. Ảnh: Reuters.

Cuộc thăm dò Selzer là một ngoại lệ. Nếu thăm dò này phản ánh chính xác, ông Trump đang ở vị trí tốt hơn nhiều so với đánh giá hiện tại và cuộc đua trong ngày 3/11 sẽ trở nên sít sao hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người.

Rất ít, nếu không nói là không có, con đường nào để ông Biden giành được 270 phiếu đại cử tri mà đi qua Iowa. Song nếu ông Biden không làm tốt hơn nhiều ở Iowa so với bà Clinton bốn năm trước, các đảng viên Dân chủ có quyền lo lắng rằng ông cũng không làm tốt hơn ở những nơi khác.

Thực tế là có khả năng ông Trump sẽ giành chiến thắng ở Iowa với cách biệt lớn và điều này báo hiệu rắc rối ở các bang khác, chẳng hạn như các chiến trường quan trọng ở Trung Tây như Michigan và Wisconsin.

Song như đã lưu ý ở trên, trung bình thăm dò ở Iowa vẽ nên bức tranh về một cuộc bám đuổi sát nút giữa hai ứng viên. Có rất nhiều thăm dò được thực hiện trong vài tuần qua cho thấy ông Biden hoặc ông Trump dẫn trước hoặc về sau một chút (Đại học Monmouth, New York Times/Đại học Siena và Đại học Quinnipiac).

Lý do cuộc thăm dò của Selzer khiến đảng Dân chủ rùng mình và đảng Cộng hòa hy vọng là lịch sử của nó. Bốn năm trước, cuộc thăm dò cuối cùng của Selzer đã cho thấy ông Trump tăng 7 điểm (phần trăm) ở Iowa. Cuối cùng, ông Trump giành chiến thắng tại bang này với cách biệt 9 điểm.

Cũng giống như khi đó, cuộc thăm dò năm 2020 này diễn ra giữa lúc thăm dò ở nhiều bang khác cho thấy ông Trump đang gặp khó khăn.

Hơn nữa, năm 2016 không phải là lần duy nhất mà Selzer không ngại công bố một ngoại lệ cuối cùng được chứng minh là đúng. Bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại Iowa năm 2008 là một ví dụ khác.

Dù vậy, có nhiều lý do để nghi ngờ cuộc thăm dò ở Iowa này. Mặc dù Selzer là một hãng thăm dò tuyệt vời, mọi hãng thăm dò thỉnh thoảng đều đưa ra dự báo ngoại lệ. Selzer cũng từng sai trước đây.

Nói về ngoại lệ, một cuộc thăm dò của ABC News/Washington Post ở Wisconsin được công bố vào tuần trước cho thấy ông Biden dẫn trước đến 17 điểm. Không có thiên hà nào trong vũ trụ này là nơi mà ông Biden tăng 17 điểm ở Wisconsin, đồng thời giảm 7 điểm ở Iowa.

Ông Biden vận động cử tri tại Pennsylvania hôm 1/11. Ảnh: Reuters.

Song giống thăm dò của Selzer, thăm dò của ABC News/Washington Post nằm ở phạm vi bên ngoài. Sự thật gần như chắc chắn ở khoảng giữa. Đây là lý do tại sao người ta quan tâm đến các con số trung bình.

Năm nay cách biệt mà ông Biden có với ông Trump, trên phạm vi toàn quốc, lớn hơn khoảng 5 đến 6 điểm so với những gì bà Clinton có trong những ngày cuối cùng của chiến dịch. Để có thể tin thăm dò của Selzer, có lẽ phải tin rằng các thăm dò toàn quốc đang mắc lỗi tồi tệ nhất trong ít nhất 40 năm.

Khi tìm hiểu kỹ các thăm dò toàn quốc, sẽ thấy nhiều lý do hơn để tin rằng Selzer không phản ánh chính xác. Iowa là bang có rất nhiều người da trắng không có trình độ đại học.

Tuy nhiên, nếu ông Trump mang đến một cú sốc lớn hơn năm 2016, cuộc thăm dò của Selzer lại trở thành manh mối tốt nhất.