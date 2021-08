Tin nhắn của Messi cho đồng đội trước khi rời Barca

Tiền đạo 34 tuổi bày tỏ sự thất vọng với cách làm việc của ban lãnh đạo Barcelona.

Theo Sportbible, sau khi Lionel Messi rời Barcelona, anh đã gửi thông điệp đến nhóm cầu thủ thân thiết trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, trong đó có Gerard Pique, Cesc Fabregas,...

Thông điệp của Messi có đoạn: "Tôi (Messi) không muốn rời đi nhưng CLB chẳng thể làm gì, họ cũng không còn tiền. Barca làm việc quá tệ, họ không thể tái ký hợp đồng với tôi".

Messi đã tìm được niềm vui ở CLB mới. Ảnh: Getty.

Messi đã làm mọi thứ có thể, bao gồm cả việc giảm 50% thu nhập. Tuy nhiên, quy định ngặt nghèo về giới hạn lương tại Barca khiến siêu sao sinh năm 1987 không thể hoàn thành nguyện vọng ở lại Camp Nou.

Trước đó, The Athletic tiết lộ cầu thủ Barca vẫn chưa thể làm quen với cuộc sống không có đội trưởng Messi. Phòng thay đồ của đội bóng xứ Catalonia rơi vào tình cảnh rối ren sau khi "El Pulga" gia nhập PSG. "Nhiều cầu thủ đã rất tức giận. Họ tức giận vì những lý do khác nhau", The Athletic miêu tả.

Tờ báo này còn tiết lộ cụ thể cảm xúc của nhiều cầu thủ: "Thủ môn Neto muốn rời đi, Philippe Coutinho, Miralem Pjanic cảm thấy bị lừa gạt. Jordi Alba cũng không hài lòng khi anh vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2024 với Barca".

Messi vừa có buổi tập đầu tiên cùng PSG vào ngày 12/8 (giờ Paris). Tiền đạo người Argentina chưa thể ra sân. Tuy nhiên, anh cùng 4 tân binh Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum và Gianluigi Donnarumma sẽ có lễ ra mắt CĐV tại sân Parc des Princes trước trận gặp Strasbourg trong khuôn khổ vòng 2 Ligue 1 lúc 2h rạng sáng mai (15/8).