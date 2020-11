Tín Lê: 'GDucky là trường hợp hiếm, MCK biến hóa đa dạng'

Tín Lê cùng với Touliver, JustaTee, SlimV là những người góp phần quan trọng làm nên sự hấp dẫn cho các phần thi ở Rap Việt. Tín Lê có nhận định riêng trước thềm chung kết.

Rap Việt là chương trình âm nhạc được yêu thích nhất hiện tại. Mỗi tập thi đều đạt hàng triệu lượt xem và lọt top thịnh hành. Thành công của chương trình không chỉ đến từ dàn giám khảo, huấn luyện viên, MC nổi tiếng, thí sinh chất lượng, còn phải kể thêm vai trò quan trọng của ê-kíp làm nhạc. Đội ngũ sản xuất âm nhạc gồm Touliver, JustaTee, Tín Lê và SlimV góp phần tạo nên những phần thi bắt tai, hấp dẫn.

Tín Lê (sinh năm 1994) là em út trong nhóm. Anh thực hiện phần thi của Lăng LD, R.Tee, Thành Draw, Tlinh…

"Tôi hao tâm tốn sức vì phần thi của đội Suboi"

- Công việc của anh tại chương trình Rap Việt như thế nào?

- Tôi thuộc team sản xuất nhạc cho chương trình. Theo format của chương trình, mỗi vòng có chủ đề khác nhau. Thí sinh dựa vào chủ đề đó để ra ý tưởng cho phần thi. Chúng tôi sẽ là người thực hiện những ý tưởng đó.

Người chịu trách nhiệm chính và lên concept cho phần dự thi là anh Touliver. Anh ấy quyết định chọn nhạc ra sao rồi tư vấn cho từng thí sinh để có màu sắc phù hợp nhất. Sau đó, tôi, anh Rhymastic, SlimV cùng tư vấn và trực tiếp phối khí các phần thi.

Tôi phối khí một số phần thi như Tình ca của Lăng LD, Vì em so đẹp của Thành Draw hay tiết mục của Tlinh, Hà Quốc Hoàng, AK49 của team Suboi...

- Điều gì là áp lực và khó khăn nhất khi sản xuất âm nhạc trong chương trình?

- Màu sắc của thí sinh quá đa dạng. Mỗi rapper có những ý tưởng riêng và hàng trăm phần thi được thực hiện qua các vòng. Vòng đầu tiên, chúng tôi phải chuẩn bị 55 bản phối trong 3 tuần. Chúng tôi đứng trước thách thức không để màu sắc của các tiết mục giống nhau.

Để có được sự không trùng lặp, chúng tôi phải rất cố gắng. Rất khó để giải thích cụ thể nhưng trước khi thực hiện mỗi bản phối, chúng tôi đặt ra mục tiêu là phải hay hơn sản phẩm trước. Trong quá trình làm, tôi và thí sinh, Touliver liên tục trao đổi với nhau. Anh Touliver sẽ là người kiểm soát bản phối cuối cùng trước khi thí sinh trình diễn.

Xuất phát điểm của tôi là làm nhạc hip hop, tuy nhiên, ít người biết bởi tôi thường hợp tác với các ca sĩ như Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn hay gần nhất là Phương Ly. Với Rap Việt, tôi được trở về với dòng nhạc ban đầu và sở trường nên cảm giác như “cá gặp nước”. Do đó, khi bước vào show, chúng tôi làm việc năng suất, không biết mệt.

Tín Lê cho biết Touliver nghiêm khắc nhưng luôn động viên và tiếp thêm sức mạnh cho đàn em. Ảnh: Phương Lâm.

- Đó là lý do khiến Touliver “vắt kiệt sức lao động”, thậm chí “ốm nhom” như Trấn Thành, Rhymastic chia sẻ trong tập thi gần đây của Rap Việt?

- Tôi thấy anh Touliver vẫn vậy nhưng đương nhiên áp lực lớn là không tránh khỏi. Anh ấy chắc chắn là người bận rộn nhất. Khi bắt đầu các vòng thi mới, chúng tôi phải tập trung cao độ. Thường mỗi ngày, tôi bắt đầu làm việc từ 10h đến 23h và chỉ có khoảng 1-2 tiếng để ăn uống, nghỉ ngơi.

- Trong quá trình làm việc, đã bao giờ anh và Touliver xảy ra mâu thuẫn?

- Chắc chắn có, bởi người làm nhạc thường có ý tưởng và cái tôi riêng. Nhiều khi anh Touliver đưa ra ý tưởng, tôi cảm thấy không ổn và thẳng thắn trao đổi. Sau đó, hai anh em cùng trao đổi để thống nhất phương án cuối cùng. Lần gần nhất, tôi với anh Touliver tranh luận là tiết mục của R.Tee.

Ban đầu khi tôi đưa ra demo, anh Touliver nhận xét nghe bản này màu sắc đang bị cũ. Khi anh gửi bản mới do anh chỉnh sửa, tôi lại thấy không quen và cảm thấy thích bản cũ do tôi thực hiện hơn. Hai anh em giải thích, trao đổi qua lại nhiều lần. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất phương án do anh Touliver đưa ra thuyết phục hơn.

Nhà bao việc của R.Tee đang đạt được những thành tích tốt. Do đó, tôi thấy sự tranh luận là cần thiết để mang lại hiệu quả cao cho công việc.

- Tuy nhiên, R.Tee bị loại sau phần thi này. Việc R.Tee từ thí sinh mạnh lại dừng chân sớm hơn dự đoán khiến khán giả tranh cãi. Theo anh, lý do là gì?

- Việc thí sinh bị loại là bình thường trong cuộc thi. Thẳng thắn thì chương trình có quá nhiều thí sinh mạnh mà lượng người được đi tiếp chỉ là số ít. Do đó, không chỉ R.Tee mà nhiều thí sinh mạnh khác cũng sẽ bị loại.

Chủ đề của vòng thi có thể không phải thế mạnh của R.Tee nên bạn ấy chưa thực sự làm tốt và khai thác sâu. Phần thi đó không xuất sắc như những vòng trước.

- Đâu là phần thi khiến anh mất nhiều thời gian và chất xám nhất?

- Đó là phần thi của Tlinh, Hà Quốc Hoàng và AK49. Phần thi có tới 3 thí sinh. Tôi phải làm 3 đoạn nhạc khác nhau và đoạn nào cũng cần đầu tư, chăm chút kỹ. Tôi mất tới 10 lần chỉnh sửa mới hoàn thành tiết mục đó.

- Sau phần thi này, khán giả tranh cãi việc Tlinh được ưu ái. Huấn luyện viên Karik có quan điểm tương tự. Từ quá trình làm nhạc với các thí sinh, anh nghĩ sao về ý kiến này?

- Đây là phần thi tôi hao tâm tốn sức vì cả 3 đoạn đều cần đầu tư. Nghe kỹ lại có thể thấy 3 đoạn beat đều khác biệt. Do đó, yếu tố ăn điểm, quyết định thắng thua nằm ở khả năng của thí sinh. Ai viết tốt, trình diễn đa dạng, phong phú hơn, người đó chiến thắng.

Trước Rap Việt, Tín Lê làm việc với nhiều ca sĩ Việt. Ảnh: Phương Lâm.

"GDucky là trường hợp hiếm"

- Trong những thí sinh còn lại của chương trình, anh đánh giá rapper nào là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân?

- Tôi đánh giá cao MCK và GDucky. Với GDucky, tôi thấy đây là thí sinh toàn năng. Bạn ấy là trường hợp hiếm, thậm chí đạt đến tầm của rapper thực thụ chứ không còn là thí sinh nữa. GDucky hoàn chỉnh về kỹ năng rap, viết nhạc…

MCK có sự biến hóa đa dạng, chơi được nhiều kiểu khác nhau, từ rap love tới rap gangz… Bạn ấy là nhân tố mới mẻ, trẻ trung và có thể đi đường dài.

- Không thấy anh nhắc đến thí sinh nào của team Binz trong khi ở vòng đầu, huấn luyện viên này sở hữu nhiều thí sinh mạnh. Những vòng gần đây, khán giả tranh cãi về vai trò huấn luyện viên của Binz khi anh ấy "đánh mất" nhiều thí sinh mạnh?

- Rất khó để đánh giá huấn luyện viên đang tiến lên hay lùi bước bởi đây là cuộc thi của thí sinh. Do đó, việc người mạnh được đi tiếp hay người yếu bị loại là chuyện bình thường. Tôi nghĩ ai được đi tiếp trong chương trình đều là người xứng đáng.

Qua quá trình làm việc, tôi nhận thấy thí sinh đã được làm đúng với chủ đề, dòng nhạc họ mong muốn. Huấn luyện viên chỉ có vai trò dẫn dắt, còn điều tiên quyết làm nên một phần thi vẫn phụ thuộc vào thí sinh.

- Ngoài sự nổi tiếng của dàn huấn luyện viên, giám khảo và MC, Rap Việt có yếu tố nào khác để đạt được thành tích hiện tại?

- Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất chính âm nhạc của thí sinh và chủ đề chương trình đưa ra. Concept của Rap Việt đa dạng về chủ đề và mang lại sự gần gũi với người xem. Từ vòng một là làm mới nhạc Việt, những bản rap trong chương trình được phối với sản phẩm âm nhạc đại chúng nên khiến khán giả không cảm thấy quá xa lạ và dễ tiếp cận nhiều đối tượng người nghe.

- Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chương trình, thậm chí khán giả cho rằng Rap Việt như chương trình “tấu hài”. Anh nghĩ sao?

- Việc khán giả góp ý khen chê là bình thường. Theo tôi, điều đó có thể giúp chương trình dễ tiếp cận người xem. Một chương trình quá thiên về rap, chuyên môn dễ khô khan.

Tín Lê phối khí các phần thi của Lăng LD, R.Tee... Ảnh: Phương Lâm.

"Touliver truyền lửa cho đồng nghiệp"

- Rap Việt có lịch sử hơn 20 năm phát triển nhưng tại sao đến giờ mới có sự phủ sóng mạnh mẽ?

- Xu hướng âm nhạc luôn xoay vòng. 10 năm trước, rap cũng rộ lên nhưng đó chưa phải thời điểm để mọi thứ đến gần công chúng như hiện giờ. Qua 10 năm, nhiều xu hướng âm nhạc đã trải qua, rap có đủ điều kiện, đặc biệt rapper trẻ hiện giờ có nhiều cơ hội để bung tỏa tài năng.

Tôi tự hào khi rap đang phát triển ở Việt Nam. Tôi nghĩ đây là xu hướng cần thiết bởi rap, hip hop đã thịnh hành từ lâu trên thế giới. Nhiều ngôi sao rap, hip hop ở thế giới rất thành công. Đây cũng là dòng nhạc tôi yêu thích từ khi chưa làm nhạc. Tôi nghe rất nhiều nhạc của anh JustaTee, những rapper nổi tiếng Hàn Quốc như Jay Park, Bewhy hay đặc biệt âm nhạc của YG từ thời của Big Bang rồi đến Mino.

Thành công của Binz, Đen Vâu... mang rapper đến gần với khán giả nhiều hơn. Họ là rapper nhưng giống nghệ sĩ đại chúng, lượt xem không hề thua kém ca sĩ mainstream. Thành công của họ giúp rap tiếp cận khán giả nhiều hơn. Hiện giờ không phải cứ fan underground mới nghe rap hay ngược lại.

- Đen Vâu và Binz có hai màu sắc hoàn toàn khác nhau nhưng họ đều thành công. Theo anh, mẫu số chung nào đằng sau những sự nổi tiếng này?

- Cái cần nhất là chất của mỗi người. Mỗi rapper khám phá ra chất riêng và phát huy điều đó. Chất đó không ai giống ai, chỉ ở trong con người họ. Khi tìm ra chất riêng mới tạo được sự khác biệt và giúp khán giả nhận biết mỗi rapper. Theo tôi, đó là yếu tố quan trọng để tạo nên thành công của các rapper.

- Anh đến với SpaceSpeakers như thế nào?

- Tôi gặp nhóm vào năm 2016 sau khi được anh JustaTee giới thiệu. Khi đó, tôi học Đại học Mở, chuyên ngành xây dựng. Theo học chuyên ngành không liên quan đến nghệ thuật nên tôi làm nhạc để tự nghe và thỏa mãn niềm yêu thích. Tôi đi học ban ngày, đêm về làm nhạc rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Hai năm sau đó, tôi chính thức gia nhập nhóm.

Trong nhóm tôi làm việc nhiều nhất với anh Touliver. Tôi cảm nhận anh ấy nghiêm túc trong công việc và truyền lửa cho những người xung quanh. Anh ấy luôn đốc thúc mọi người làm việc để hoàn thành công việc kịp kế hoạch đề ra. Anh ấy nghiêm khắc nhưng không đến mức khắc nghiệt. Anh vẫn tạo điều kiện và truyền động lực để mọi người làm việc thoải mái.

Bài học tôi rút ra từ quá trình làm việc với SpaceSpeakers đó là cứ tập trung vào yếu tố mình cảm thấy tốt nhất. Đừng để những vấn đề ngoài lề, chẳng hạn sự cạnh tranh của thị trường âm nhạc tác động tới công việc.

- Anh từng tâm sự thu nhập thấp, không đủ trang trải cuộc sống khi mới làm nhạc. Việc tham gia SpaceSpeakers, Rap Việt và kết hợp nhiều ca sĩ thay đổi cuộc sống của anh như thế nào?

- Hiện tại, công việc mang lại cho tôi thu nhập ổn để duy trì cuộc sống. Tôi chưa đến mức mua được nhà, xe hay những món đồ quá giá trị. Tuy nhiên, cuộc sống hiện giờ đủ ổn định để tôi quyết tâm theo đuổi công việc âm nhạc trong ít nhất 10 năm nữa.