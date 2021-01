Tín hiệu tích cực trong thị trường tạp chí của Mỹ

Lượng tạp chí in mới năm 2020 tại Mỹ giảm hơn một nửa so với năm trước, số lượng các ấn phẩm tăng nhanh trong nửa cuối năm, tập trung ăn uống, đồ gia dụng hay thể thao.

Dữ liệu này do giáo sư Samir Husni, người sáng lập một trung tâm về sự phát triển của tạp chí thuộc Đại học Mississippi, Mỹ, đưa ra. Ông là người đã theo dõi số lượng tạp chí mới của Mỹ ra mắt kể từ năm 1978.

Ông nói: “Xem xét tất cả vấn đề của đại dịch, tôi nghĩ dữ liệu này cho thấy tạp chí vẫn còn rất nhiều sự quan tâm và sức sống. Gần như là một điều kỳ diệu khi có 60 sản phẩm mới ra mắt”.

Giáo sư Samir Husni đã dành nhiều năm nghiên cứu thị trường tạp chí Mỹ. Ảnh: NYPost.

Giống như trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, đại dịch có tác động to lớn đến các tạp chí được phát hành. Chúng tập trung vào thực phẩm, thể dục thể thao hay đời sống ở nha. Husni nói: “Mọi người vẫn tin rằng có nhu cầu in ấn. Mọi người bị mắc kẹt ở nhà, bị tấn công bởi những tin xấu. Họ muốn chuyển hướng”.

Tốc độ của việc ra mắt các ấn phẩm dường như cũng được quyết định bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe. Sau 15 tạp chí mới được ấn hành trong quý đầu tiên, việc ra mắt đã bị đình trệ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 khi các cửa hàng bán lẻ tạp chí phổ biến Barnes & Noble và Books-A-Million buộc phải đóng cửa hoặc hạn chế lượng người vào cửa hàng.

Nhưng trong nửa cuối năm, khi nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại, 45 tạp chí mới đã được giới thiệu với độc giả.

Các tạp chí mới liên tục được ra mắt trong nửa cuối năm 2020. Ảnh: NY Post.

Đại dịch thậm chí còn giúp cho việc ra mắt The Week Junior, một tạp chí tin tức hàng tuần dành cho trẻ em của nhà xuất bản Dennis nhận được nhiều tín hiệu tích cực. Doanh số bán hàng nhanh chóng vượt quá mong đợi khi các bậc cha mẹ tìm kiếm những đề tài lành mạnh cho những đứa trẻ trung học bị mắc kẹt tại nhà.

Thực phẩm cũng là đề tài thu hút nhất với nhiều tạp chí mới ra như Joy the Baker, Meal, 506, Sandwich, Fifty Grande hay Nourish: Plant Based Living.

Và trong khi quảng cáo trên báo in giảm 30% trong quý hai do các doanh nghiệp hạn chế chi tiêu thì sự sụt giảm này gần như không gây trở ngại cho các tạp chí mới. Những tạp chí này dựa nhiều vào doanh số đăng ký mua hơn là thu nhập từ quảng cáo.

Husni nói: “Có một mô hình kinh doanh mới. Xu hướng mới là doanh thu từ lượng độc giả đăng ký, giá bìa bán ra sạp báo cao và rất ít quảng cáo”.

Giá bìa trung bình của một tạp chí mới ra mắt vào năm 2020 là 7,99 USD , so với giá bìa trung bình dưới 5 USD của hầu hết tạp chí lâu đời. Và chi phí tăng thêm này cũng được phản ánh trong việc thay đổi giao diện của các tạp chí mới, khi chúng có “giấy tốt hơn và bìa dày hơn,” Husni nói.

Meredith, đơn vị ra mắt tờ Reveal, là một trong những nhà xuất bản hoạt động tích cực trong năm 2020. Ảnh: NY Post.

Husni nói: “Không ai mua thứ gì đó với giá từ 8 đến 10 USD chỉ với sự bốc đồng. Họ mua nó vì họ muốn trải nghiệm mà tạp chí có thể mang lại".

Để được coi là một tạp chí mới ra mắt, một tạp chí phải có kế hoạch xuất bản ít nhất hai số trong một năm.

Trong số các nhà xuất bản, Husni nhận thấy Meredith là bên có hoạt động tích cực nhất với năm lần ra mắt tạp chí in mới, bao gồm Reveal vào tháng một, Sweet July và Millie vào tháng tư.