Tín hiệu lạ ở Oscar 2023

Oscar năm nay sôi động hơn nhờ sự xuất hiện của một số phim thương mại. Ngoài ra, nền điện ảnh châu Á cũng tạo được bất ngờ khi có tới 4 cái tên được đề cử ở hạng mục diễn xuất.

Mới đây, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) chính thức công bố danh sách đề cử giải Oscar 2023. Những cái tên xuất sắc của nền điện ảnh thế giới trong năm qua dưới góc nhìn chuyên gia đã dần lộ diện.

Trước đó, Oscar 2022 từng gây nhiều tranh cãi vì cắt bỏ 8 hạng mục khỏi chương trình trực tiếp. Năm nay, AMPAS quyết định đem đầy đủ 23 hạng mục trao giải phát sóng trở lại. Danh sách đề cử được hai gương mặt quen thuộc của truyền hình Mỹ là Allison Williams và Riz Ahmed công bố trong sự kiện trực tuyến.

Điều bất ngờ tại cuộc đua Best Picture của Oscar 2023

Tại hạng mục quan trọng nhất - Best Picture (Phim xuất sắc), 9 con “hắc mã” đang là tâm điểm chú ý bao gồm: Everything Everywhere All at Once, All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness và Women Talking. Trong đó, Everything Everywhere All at Once và The Banshees of Inisherin đều đã thắng lớn tại một số lễ trao giải khác, đơn cử như Quả cầu Vàng.

Ngoài Best Picture, Everything Everywhere All at Once còn góp mặt trong 10 hạng mục đề cử khác (Kịch bản xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc,...). Đây được đánh giá là con số ấn tượng nhất năm nay. Không có nhiều phim trong lịch sử đạt được cột mốc này. Cho tới hiện tại, All about Eve (1950), Titanic (1997) và La La Land (2016) vẫn giữ kỷ lục là bộ 3 phim có nhiều đề cử Oscar nhất lịch sử (14 đề cử).

Nội dung Everything Everywhere All at Once xoay quanh Evelyn (Dương Tử Quỳnh) – chủ một tiệm giặt là. Một ngày nọ, Evelyn biết đến sự tồn tại của đa vũ trụ. Cô phải tìm cách “xuyên không”, chống lại cái ác.

Không chỉ là chuyến phiêu lưu giải trí đơn thuần, tác phẩm do anh em nhà Daniel đạo diễn còn mang tới một bức họa về cuộc sống dưới thế giới quan mới lạ.

Everything Everywhere All at Once đang dẫn đầu với 11 đề cử. Ảnh: A24.

Xếp sau Everything Everywhere All at Once là The Banshees of Inisherin (9 đề cử). Tác phẩm này từng nhận được cơn mưa lời khen của giới phê bình lẫn khán giả. Không ngoa khi nhận xét The Banshees of Inisherin là phim thuộc thể loại tragicomedy hay nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tô điểm cho thành công này, không thể không nhắc tới màn thể hiện xuất sắc của cặp tài tử Colin Farrell và Brendan Gleeson.

Đồng sở hữu 9 đề cử tại Oscar 2023 còn có All quite on the Western Front do Edward Berger đạo diễn, lấy bối cảnh năm 3 của cuộc Thế chiến thứ nhất. Phim được giới hàn lâm yêu thích nhờ kịch bản sâu, giàu thủ pháp nghệ thuật và chất liệu điện ảnh sáng tạo. Nhà phê bình Leah Greenblatt đánh giá đây là một tác phẩm phản chiến vượt qua ảnh hưởng của sự tuyên truyền, “thổi sức sống mới vào cuốn hồi ký thời niên thiếu”.

Ngoài ra, một số cái tên không mấy xa lạ trên đường đua giành Best Picture 2023 như Elvis, The Fabelmans hay Tár. Điểm chung của những tác phẩm này đều là phim chính kịch, từng chiến thắng hàng chục giải thưởng danh giá khác trước đó.

Điểm thú vị là, cuộc đua năm nay xuất hiện những dự án thương mại đình đám: Top Gun: Maverick và Avatar: The Way of Water. Đây được cho là hai nhân tố gây bất ngờ. Bởi trong tiền lệ, thể loại chính kịch mới được cho là “công thức” thành công tại Oscar. Số lượng phim hành động/viễn tưởng chiến thắng Best Picture chỉ đếm trên đầu ngón tay. Góp mặt trong danh sách đề cử lần này, hậu truyện Top Gun và Avatar tạo nên “tín hiệu lạ” tại lễ trao giải danh giá nhất thế giới.

Top Gun 2 và Avatar 2 xuất hiện trong danh sách tranh giải Phim hay nhất của Oscar 2023. Ảnh: Paramount Pictures/20th Century Studios.

Radiotimes cho rằng đây là động thái của Viện Hàn lâm nhắm xóa bỏ cái mác “ghẻ lạnh” phim thương mại trong suốt nhiều thập kỷ nay. Theo tạp chí này, thật nực cười nếu một bộ phim bị giới chuyên gia bỏ qua chỉ vì thành tích thương mại của nó. Nhà phân tích Jeff Bock lại nhận định đây là một cách để tăng lượng khán giả tiếp cận Oscar. “Rõ ràng lễ trao giải này cần một đòn bẩy, và doanh thu phòng vé của các bộ phim có thể giúp ích cho việc này".

Điện ảnh châu Á vươn ra thế giới

Nhìn chung, sức khỏe nền điện ảnh năm 2022 có sự hồi phục nhất định sau thời kỳ đại dịch. Thế nhưng, hiếm có khi nào thị trường châu Á lại vươn lên mạnh mẽ như vậy. Tại Oscar năm nay, có tới 4 diễn viên gốc Á được xướng tên trong danh sách đề cử. Đó là Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Hồng Châu và Stephanie Hsu.

Diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy được xướng tên ở hạng mục nam phụ xuất sắc (Best Supporting Actor). Trả lời phỏng vấn truyền thông, anh tiết lộ đây là ước mơ của mình bấy lâu nay. “Thật tuyệt vời khi nó đã trở thành hiện thực. Đó là một vinh dự rất lớn”.

Vanityfair cho rằng sẽ không mấy ngạc nhiên nếu anh giành chiến thắng năm nay. Nhiều khán giả và chuyên gia cũng đồng tình với quan điểm này. Bởi, màn nhập vai Waymond Wang của anh trong Everything Everywhere All at Once thực sự thuyết phục.

Bạn diễn của anh, Dương Tử Quỳnh, cũng được vinh danh ở hạng mục đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc (Best Actress). Bên cạnh minh tinh Cate Blanchett, Dương Tử Quỳnh được kỳ vọng giành chiến thắng Oscar 2023, đặc biệt từ fan châu Á.

Nếu Best Actress thuộc về Cate, minh tinh người Australia sẽ kế nhiệm Meryl Streep, trở thành nữ diễn viên 3 lần đoạt Oscar. Nếu Dương Tử Quỳnh chiến thắng, cô cũng lập kỷ lục là diễn viên gốc Á đầu tiên đạt được thành tích này. Bởi trước nay, ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood nổi tiếng “chuộng” diễn viên da trắng hơn.

Ngoài Cate, Dương Tử Quỳnh còn gặp phải khó khăn trước những đối thủ mạnh như Ana de Armas (trong Blonde), Andrea Riseborough (trong To Leslie) và Michelle Williams (trong The Fabelmans).

Các diễn viên gốc Á hiếm hoi tranh giải Oscar. Ảnh: A24.

Bên cạnh Quan Kế Huy, một gương mặt gốc Việt khác đã làm nên kỳ tích tại lễ trao giải lần này. Đó, không ai khác ngoài “bông hồng dại” Hồng Châu. 2022 có thể nói là một năm làm việc đầy chăm chỉ của cô khi tham gia tới 3 dự án điện ảnh, đó là Showing Up, The Whale và The Menu. Đặc biệt, vai diễn Liz trong The Whale giúp cái tên Hồng Châu xuất hiện trong danh sách đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Đối thủ của cô trong danh sách này, Stephanie Hsu, cũng là một diễn viên gốc Á. Đáng nói, trước khi tham gia Everything Everywhere All At Once, Stephanie chỉ là một diễn viên vô danh. Nữ diễn viên trẻ chỉ chớp nhoáng xuất hiện trong một vài dự án truyền hình.

Sự có mặt của cả hai trong danh sách đề cử là một vinh dự cho điện ảnh châu Á. Tuy nhiên, cả Hồng Châu và Stephanie Hsu đều gặp phải khó khăn trước gương mặt gạo cội Angela Bassett. Vai diễn Ramonda của bà trong Black Panther: Wakanda Forever đã chinh phục đông đảo khán giả lẫn giới chuyên gia. Nhìn nhận một cách thực tế, hai diễn viên trẻ ít nhiều chịu cảnh lép vế trước đối thủ “nặng ký” như vậy.