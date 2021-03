Tín hiệu đáng mừng từ vaccine của Pfizer

Nghiên cứu vừa được tiến hành trong phòng thí nghiệm cho thấy vaccine do Pfizer-BioNTech phát triển có thể vô hiệu hóa biến chủng P.1 nguồn gốc từ Brazil.

Cụ thể, trong bức thư gửi tới tạp chí y khoa New England Journal of Medicine hôm 8/3, các nhà khoa học khẳng định vaccine của Pfizer-BioNTech có hiệu quả trên biến chủng P.1 "gần như tương đương" khi đối phó với chủng virus corona ban đầu, The Hill đưa tin.

Nghiên cứu cũng cho thấy vaccine của Pfizer-BioNTech có hiệu quả mạnh mẽ trong vô hiệu hóa biến chủng B.1.1.7 có nguồn gốc từ Anh. Đây là kết quả đã được dự đoán trước.

Thí nghiệm cho thấy vaccine của Pfizer-BioNTech hiệu quả trong đối phó với biến chủng virus corona từ Brazil. Ảnh: AP.

Biến chủng B.1.351 có nguồn gốc từ Nam Phi cũng là một biến chủng gây quan ngại lớn trong cộng đồng y học, bởi khả năng làm suy yếu hiệu quả của các loại vaccine.

Nghiên cứu vừa được tiến hành cho thấy vaccine của Pfizer-BioNTech vẫn phát huy hiệu quả mạnh trên biến chủng B.1.351, nhưng công hiệu "thấp hơn" so với khi đối phó với các biến chủng virus corona khác.

"Chúng tôi quan sát thấy vaccine vô hiệu hóa mọi chủng virus được thí nghiệm, trong đó có P.1 đang lan nhanh ở Brazil. Dù hoạt động của vaccine giảm đi khi đối phó với biến chủng B.1.351 từ Nam Phi, công hiệu vẫn rất ấn tượng", Carl Bergstrom, nhà sinh học từ Đại học Washington, thông báo về kết quả thí nghiệm.

Dù vậy, các tác giả cảnh báo kết quả thu được dựa trên nghiên cứu tiến hành trong một phòng thí nghiệm và chưa thể được coi là chính thức cho tới khi có bằng chứng từ diễn biến trên thực tế.

Biến chủng P.1 có nguồn gốc tại Brazil đang lây lan mạnh ở Nam Mỹ và đã xâm nhập hàng chục quốc gia khác trên thế giới.

Sự xuất hiện và tồn tại đồng thời của biến chủng P.1, cùng các biến chủng mạnh khác như B.1.1.7 và B.1.351, làm dấy lên lo ngại virus có thể trao đổi chéo các đột biến để tiến hóa thành biến chủng nguy hiểm hơn.