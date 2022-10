Phiên bản iPhone 14 gây thất vọng

Một nhà cung ứng được Apple yêu cầu ngừng sản xuất linh kiện cho iPhone 14 Plus sau chưa đầy 2 tuần lên kệ.

iPhone 14 Plus tại Apple Store Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Getty Images.

Ngày 18/10, nguồn tin của Reuters cho biết ít nhất một đối tác cung ứng của Apple tại Trung Quốc được yêu cầu lập tức ngừng sản xuất linh kiện cho iPhone 14 Plus. 2 công ty lắp ráp module từ linh kiện trên cũng cắt sản lượng đáng kể, lần lượt 70% và 90%.

Thông tin được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi iPhone 14 Plus chính thức lên kệ. Theo CNBC, cổ phiếu Apple trong ngày 18/10 giảm khoảng 4 USD , còn 141 USD sau khi thông tin xuất hiện. Đến thời điểm viết bài, cổ phiếu của công ty phục hồi nhẹ, đạt mức 143 USD .

Với giá khởi điểm 899 USD , iPhone 14 Plus sở hữu màn hình 6,7 inch tương tự iPhone 14 Pro Max, nhưng thiết kế và phần cứng giống iPhone 14 tiêu chuẩn. Động thái mới cho thấy Apple đang đánh giá lại nhu cầu của người dùng dành cho iPhone 14 Plus. Đại diện công ty từ chối bình luận về thông tin.

Theo The Information, iPhone 14 Pro Max được nhiều người lựa chọn hơn so với iPhone 14 Plus. Một số người cũng mua iPhone 14 Pro thay vì iPhone 14 Plus, do phiên bản Pro đắt hơn chỉ 100 USD .

Trong báo cáo gửi đến nhà đầu tư cuối tháng 9, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities cho biết lượng đơn đặt trước của iPhone 14 và 14 Plus rất kém. Tuần trước, DigiTimes cũng đưa tin doanh số iPhone 14 và 14 Plus thấp hơn dự kiến, nhưng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max lại cao hơn.

Lượng người dùng mua iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cao hơn dòng tiêu chuẩn. Ảnh: MobileSyrup.

Trước đó, Bloomberg đưa tin Apple đã yêu cầu đối tác ngừng tăng sản lượng tổng của iPhone 14 trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, tỷ lệ sản lượng được chuyển từ iPhone 14 tiêu chuẩn sang dòng Pro do nhu cầu cao hơn.

Những gì đang xảy ra với iPhone 14 Plus khá giống iPhone mini trước đây. Đầu năm 2021, Apple đã yêu cầu nhà cung ứng ngừng sản xuất linh kiện cho iPhone 12 mini sau 6 tháng ra mắt thiết bị. Hãng cũng ra mắt iPhone 13 mini nhưng doanh số tiếp tục gây thất vọng.

Thị trường di động toàn cầu đang trải qua thời kỳ suy giảm. Theo dữ liệu của Canalys, doanh số smartphone trong quý III trên thế giới giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính nhu cầu mua smartphone của người dùng vẫn tiếp tục thấp trong 6-9 tháng tới.

Theo The Information, Apple cũng yêu cầu một nhà cung ứng tăng sản lượng linh kiện cho iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, nhưng mức tăng không cao so với con số bị cắt giảm trên iPhone 14 Plus. Hiện tại, Táo khuyết vẫn có kế hoạch ra mắt model Plus cho iPhone 15 vào năm sau.