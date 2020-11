Timothee Chalamet xuất hiện sau khi chia tay mỹ nhân 'Fast & Furious'

Tài tử trẻ đạp xe xuống phố một mình sau khi truyền thông đưa tin anh đã chia tay mỹ nhân phim "Fast & Furious".

Ngày 15/11, Daily Mail đăng tải loạt ảnh ngôi sao Timothee Chalamet dành chút thời gian rảnh rỗi xuống phố sau khi các dự án điện ảnh của anh bị tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Xuất hiện tại New York, nam diễn viên diện trang phục thoải mái, giản dị. Giữa tiết trời se lạnh, sao phim Dune chọn áo khoác ngoài có viền lông để giữ ấm. Tài tử 25 tuổi mang khẩu trang để phòng bệnh.

Nam diễn viên một mình dạo phố. Ảnh: BackGrid.

Theo tờ báo Anh, sao phim Call Me by Your Name khá trầm lắng suốt buổi dạo phố. Ngôi sao sinh năm 1995 cũng trùm kín mũ để tránh bị làm phiền. Chỉ khi phát hiện paparazzi, Chalamet cười tươi và tương tác với ống kính.

Nhiều tháng qua, Timothee Chalamet không xuất hiện bên bạn gái Eiza Gonzalez. E! News cho biết có thể sao trẻ đã chia tay người yêu lớn hơn 5 tuổi. "Họ không còn quấn quýt nhau kể từ chuyến đi mặn nồng ở Cabo San Lucas, Mexico", nguồn tin của nói.

Sao phim Fast & Furious lại tránh nhắc đến bạn trai kém tuổi. Cô chia sẻ nhiều về cuộc sống độc thân sau tin đồn đã chia tay. Kể từ nụ hôn mặn nồng và một số lần quấn quýt trên phố, người hâm mộ không còn thấy hai ngôi sao công khai xuất hiện.

Anh chia tay mỹ nhân Fast & Furious sau vài tháng hẹn hò ngắn ngủi. Ảnh: E! News.

Gần đây, Chalamet nhắc lại mối tình với người mẫu Lily-Rose Depp. Ngôi sao từng được đề cử giải Quả Cầu Vàng nói thấy xấu hổ khi bị nghi ngờ dùng tình cảm với con gái Johnny Depp để PR phim.

Sau khi chia tay Lily-Rose, anh nói tiếc nuối vì để mất bạn gái. Hiện tại, truyền thông phương Tây cho rằng tài tử trẻ đã trở về cuộc sống độc thân sau hai cuộc tình với toàn mỹ nhân nổi tiếng.

Chalamet hiện tập trung vào điện ảnh. Anh bận rộn với dự án khoa học viễn tưởng chuyển thể từ tiểu thuyết của Frank Herbert. Tài tử 25 tuổi cũng chuẩn bị quay phim tiểu sử về Bob Dylan. Song, dự án này bị hoãn vô thời hạn vì dịch bệnh, theo Collider.