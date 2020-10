Timothée Chalamet xấu hổ về loạt ảnh hôn Lily-Rose Depp

Sau nửa năm chia tay con gái Johnny Depp, sao phim "Call Me by Your Name" cho rằng anh không lợi dụng hình ảnh ôm hôn người yêu để PR phim.

Ngày 16/10, Daily Mail đưa tin nam diễn viên Timothée Chalamet xuất hiện trên bìa tạp chí GQ số tháng 11/2020. Anh được truyền thông chú ý khi nhắc lại chuyện với người yêu cũ Lily-Rose Depp. Sao phim Call Me by Your Name cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi ngày càng nổi tiếng. Tuy nhiên, ngôi sao 25 tuổi luôn thấy xấu hổ khi nhớ lại bức ảnh hôn con gái Johnny Depp ở nơi công cộng. Hai sao trẻ có nhiều ảnh thân mật trong chuyến du lịch tại Italy. Ảnh: BackGrid. Giữa tháng 9/2019, trong chuyến nghỉ mát ở Italy, đôi tình nhân bị chụp lại cảnh ôm hôn thắm thiết trên thuyền. "Đó là buổi hẹn hò lãng mạn và vui vẻ. Tôi ở trên đấy cả ngày với người yêu, điều đó thật tuyệt", nam diễn viên nhớ lại. Tuy nhiên, một ngày sau buổi hẹn hò thân mật, hình ảnh hai diễn viên phủ khắp mặt báo. Bên cạnh việc đưa tin hẹn hò, Chalamet và bạn gái bị nói là dùng chiêu trò để PR phim. "Hôm sau thức dậy tôi thấy hình ảnh này tràn lan. Tôi thật sự xấu hổ. Cả hai đều mặc đồ bơi và trông rất nhợt nhạt", Timothée Chalamet nói với GQ. Thời điểm ấy, hai ngôi sao đang được chú ý với The King. Vì vậy ngôi sao sinh năm 1995 nói anh thấy khổ sở vì bị các trang báo đưa tin dùng tình cảm để PR phim mới. "Chiêu trò PR? Các bạn nghĩ tôi muốn xuất hiện như thế trên mặt báo hay sao?", anh nói. Timothée cũng chia sẻ không muốn lên tiếng vì bận rộn quảng bá phim mới và tận hưởng hạnh phúc bên nữ diễn viên 21 tuổi. Timothée Chalamet và con gái Johnny Depp thuở còn mặn nồng. Ảnh: Getty. Trên Daily Mail, nhiều ý kiến đồng tình với phát biểu của ngôi sao từng được đề cử giải Oscar. "Không có màn dàn dựng nào vụng về như vậy đâu. Timothée thậm chí chưa kịp chuẩn bị trước sự táo bạo của bạn gái", một tài khoản viết. "Anh ấy trông ngọt ngào nhưng vụng quá", tài khoản khác hài hước bình luận. Timothée Chalamet và Lily-Rose Depp được cho là hẹn hò từ tháng 11/2018, sau khi paparazzi ghi lại cảnh hôn nhau tình tứ ở New York của hai sao trẻ. Sau thời gian yêu nhau bí mật, họ quyết định công khai mối quan hệ khi cùng tham dự LHP Cannes 2019. Con gái Johnny Depp và bạn trai yêu nhau gần hai năm thì chia tay. Tài tử A Rainy Day in New York tiết lộ thông tin này khi trả lời phỏng vấn với Vogue hồi tháng 5. Hậu chia tay họ khá kín tiếng và hiếm khi nói về đời tư.