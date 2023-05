‘Timo x Truong Twins’ được vinh danh là dự án truyền thông xuất sắc

Dự án truyền cảm hứng “Timo x Truong Twins” nhận giải PR Awards 2023 hạng mục “Dự án truyền thông xuất sắc nhất ngành tài chính - ngân hàng” khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Timo là một trong những ngân hàng số đầu tiên và tiên phong tại Việt Nam, luôn theo đuổi chiến lược khác biệt để giữ vững vị thế. Doanh nghiệp hướng đến phát triển thành hệ sinh thái chạm tới mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của khách hàng, bao gồm cả lĩnh vực tài chính và phi tài chính.

Sự kết hợp tài chính - ngân hàng và thể thao

Sau bước chuyển mình ngoạn mục của bóng rổ nữ Việt Nam tại SEAGAMES 31, cái tên Trương Twins - Kayleigh Trương Thảo My và Kaylynne Trương Thảo Vy truyền cảm hứng. Cả hai góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của bóng rổ nữ Việt Nam.

Ông Jonas Eichhorst và bà Thu Trần - đại diện Ngân hàng số Timo - nhận giải tại PR Award 2023 ở Singapore.

Cam kết vì một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, bản lĩnh và nhiệt huyết là điểm tương đồng đánh dấu sự ra đời của dự án truyền cảm hứng “Timo x Truong Twins” với thông điệp “Nuôi dưỡng niềm đam mê, Thành công vượt thách thức!”.

Dự án đã đạt nhiều thành tựu đáng nhớ và tiên phong trong ngành truyền thông lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Mẫu thẻ ngân hàng truyền cảm hứng như tấm giấy chứng nhận cho cam kết sống hết mình và đam mê của Gen Z.

Timo cũng tiên phong đặt chân đến 18 tỉnh thành từ Bắc vào Nam, kết nối với gần 50 trường đại học. Ngân hàng số thu hút trăm nghìn sinh viên trên toàn quốc lựa chọn “Timo x Truong Twins”, quyết tâm sống hết mình và chung tay xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh vươn mình ra biển lớn.

Vượt qua loạt đề cử, Ngân hàng số Timo nhận giải thưởng PR Award 2023.

Ông Jonas Eichhorst - Tổng giám đốc Ngân hàng số Timo - chia sẻ: “Mang sứ mệnh tiên phong kết nối cộng đồng và phát triển bền vững, chúng tôi nỗ lực sánh bước cùng các bạn trẻ trên hành trình độc lập tài chính. Bên cạnh đó, giá trị cốt lõi mà Timo luôn muốn hướng đến là trở thành ‘cộng sự chiến lược’ lâu dài, mang lại những trải nghiệm đột phá cho giới trẻ”.

Trên con đường hiện thực hóa tham vọng này, Timo tin tưởng và lựa chọn bóng rổ với câu chuyện truyền cảm hứng của Trương Twins - hai tài năng trẻ phản ánh chân thực tinh thần nhiệt huyết, giá trị cốt lõi của chiến dịch - để làm cầu nối truyền tải những thông điệp tích cực, nhằm góp phần xây dựng Việt Nam ngày một tốt đẹp.

“Giải thưởng lần này đánh dấu cột mốc quan trọng của Timo, khẳng định chiến lược và văn hóa mà thương hiệu luôn theo đuổi - đột phá, tiên phong, làm những điều chưa ai làm, đi những con đường chưa ai đi để trở nên khác biệt và dẫn đầu”, ông Eichhorst nói thêm.

Tiếp tục hành trình vì Việt Nam vinh quang và tự hào

Nối tiếp tiếng vang của dự án “Timo x Truong Twins”, trong kỳ SEAGAMES 32, Ngân hàng số Timo công bố tiếp tục đồng hành cùng Trương Twins để lan tỏa tình yêu trái bóng cam. Qua đó, ngân hàng số cổ động đội tuyển quốc gia làm nên lịch sử cho bóng rổ Việt với thông điệp “Be proud - Be bold - Love the game you play”. Câu tuyên ngôn thể hiện các nữ tuyển thủ và thế hệ trẻ Việt Nam luôn giữ vững niềm tin, tự hào với những nỗ lực của bản thân, sống hết mình cùng đam mê để chạm đến thành công.

Thảo Vy và Thảo My trong Bộ sưu tập độc quyền “Be proud - Be bold - Inspired by Timo x Truong Twins”.

Bà Thu Trần - Giám đốc Thương hiệu, Truyền thông đối ngoại của Ngân hàng số Timo - chia sẻ “Be proud - Be bold - Love the game you play” là câu chuyện kết nối giữa cảm hứng tự hào, nhiệt huyết của Trương Twins và tinh thần đột phá tiên phong mà Timo luôn kiên định theo đuổi.

“Chúng tôi hy vọng câu chuyện truyền cảm hứng của ‘Timo x Truong Twins’ cùng những dấu ấn mà đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam mang lại trong kỳ SEAGAMES lần này sẽ tạo tiền đề và động lực cho nền thể thao nữ nước nhà. Cũng từ đó, Timo có cơ hội đóng góp cho khát vọng vươn tầm của thể thao Việt trên đấu trường quốc tế”, bà Thu Trần nhấn mạnh.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhận huy chương vàng tại SEAGAMES 32. Ảnh: Alex Nguyễn.

Ngày 7/5 vừa qua, lịch sử bóng rổ Việt Nam đã sang trang khi đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia xuất sắc giành được tấm huy chương vàng đầu tiên sau hơn 60 năm cho nội dung 3x3. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng cho bóng rổ nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trong hành trình cống hiến để lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đấu trường quốc tế, mang lại vinh quang và tự hào cho tổ quốc.