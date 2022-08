Timo Werner tìm được bến đỗ mới

Tiền đạo người Đức sẽ chia tay Chelsea và gia nhập đội bóng cũ RB Leipzig trong mùa hè năm nay.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận: "RB Leipzig đạt được thỏa thuận mua bán với Chelsea cho trường hợp của Timo Werner. Tiền đạo này gia nhập đội bóng Đức theo dạng mua đứt". Theo Bild, Werner có thể phải giảm nửa lương để trở lại mái nhà xưa.

Nhà báo người Italy dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ sắp hoàn tất. Chelsea và Leipzig đang thảo luận những chi tiết cuối cùng. "Werner đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Leipzig hơn một tháng trước. Anh chỉ muốn trở lại Leipzig", Romano tiết lộ thêm.

Werner trở lại đội bóng cũ.

Sau khi gia nhập Chelsea với giá 53 triệu bảng vào hè 2020, Werner gây thất vọng khi chỉ ghi 23 bàn sau 89 lần ra sân. Tuyển thủ Đức thường xuyên bị HLV Thomas Tuchel bóng gió chỉ trích bởi màn thể hiện kém thuyết phục trên sân.

Mùa giải vừa qua, tiền đạo 26 tuổi ra sân 21 lần tại Premier League, ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo. Những đóng góp hạn chế khiến Werner mất dần chỗ đứng trong đội hình "The Blues". Ở trận khai màn Premier League 2022/23, Chelsea thắng Everton 1-0 và Werner thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Trở lại Leipzig có thể giúp Werner hồi sinh sự nghiệp. Đây là đội bóng đã nâng tầm chân sút sinh năm 1996. Mùa giải cuối cùng khoác áo Leipzig, Werner có đến 34 pha lập công và đóng góp 13 kiến tạo sau 45 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Về phần Chelsea, HLV Tuchel đang có kế hoạch làm mới hàng công. Sau khi thành công đẩy đi Romelu Lukaku và Werner, "The Blues" đang dành quan tâm đặc biệt đến tài năng trẻ 19 tuổi Benjamin Sesko.

Sesko nổi lên ở mùa giải vừa qua khi ghi 11 bàn và có 6 kiến tạo sau 12 lần đá chính trên mọi mặt trận. Tháng trước, cầu thủ này cũng thu hút sự chú ý với pha lập công trong trận giao hữu với Liverpool.

Sesko được ví như "Haaland mới" của bóng đá thế giới. Anh cũng được Manchester United theo đuổi. Trong sự nghiệp, Sesko từng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Slovenia khi mới 18 tuổi. Với chiều cao lên tới 1,94 m, điểm mạnh của mũi nhọn người Slovenia nằm ở khả năng tỳ đè, càn lướt và không chiến tốt.