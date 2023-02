Tìm việc mới chưa bao giờ dễ như bây giờ

Kayla Lazenby (Mỹ) đã rơi vào trạng thái hoảng loạn khi nhận được thông báo sa thải từ công ty về công nghệ giáo dục trước dịp lễ Tạ ơn. Đó là nơi cô từng nghĩ sẽ gắn bó trong thời gian dài.

Lazenby hiểu rằng gia đình cần nguồn thu nhập của cô để chi trả các hóa đơn, điều đó càng khiến cô thấy áp lực.

“Kinh doanh là kinh doanh, tôi hiểu rằng để tiến về phía trước, các công ty đôi khi phải đưa ra quyết định khó khăn như vậy. Tuy vậy, ở mức độ cá nhân, thật khó để chấp nhận việc bị loại bỏ bất ngờ bởi nơi mình cảm thấy bản thân có ý nghĩa”, cô nói với Insider.

Nhưng nỗi hoảng sợ nhanh chóng tan biến khi Lazenby nhận được công việc ngay sau đó, với sự thúc đẩy nhờ một bài đăng cá nhân trên mạng xã hội LinkedIn. Trong bài viết, cô đã nói về bị sa thải và năng lực sẵn sàng cho các cơ hội việc làm mới.

Lazenby có công việc mới sau 2 tuần bị sa thải, hiện là chiến lược gia bán hàng tại SalesHive.

Cô không phải là người tìm việc gần đây duy nhất đã nhanh chóng tìm được vị trí mới.

Một cuộc khảo sát của ZipRecruiter được thực hiện vào tháng 10/2022 với khoảng 2.500 nhân viên ở Mỹ đã "bắt đầu công việc của họ trong 6 tháng trước đó" cho thấy mọi người nhanh chóng tìm được việc làm.

Khoảng 50% người tham gia cho biết có thể tìm được việc làm trong vòng một tháng, chỉ một phần nhỏ nói rằng có vị trí mới sau hơn 6 tháng.

Việc tuyển dụng nhanh chóng này thậm chí được nhận thấy ở nhóm bị sa thải trong lĩnh vực công nghệ, trong đó hơn 1/3 đã tìm được việc làm chỉ trong vòng một tháng.

Theo Julia Pollak, nhà kinh tế trưởng tại ZipRecruiter, đây là thời điểm tuyệt vời để tìm việc làm.

“Bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế, đây dường bây giờ là lúc thị trường tuyển dụng tốt nhất trong hơn 50 năm qua”, bà nói.

Kể từ báo cáo tháng 12/2022, các chỉ số suy thoái hàng đầu trong báo cáo việc làm có vẻ đáng lo ngại. Nhưng tình hình đã thay đổi vào tháng 1 năm nay, vì thị trường tuyển dụng đã phục hồi mạnh mẽ, theo báo cáo việc làm của Cục Thống kê Lao động Mỹ.

Rất nhiều dữ liệu trong tuần đầu tháng 2 đã chứng minh điều đó. Số cơ hội việc làm cao gấp đôi so với số người thất nghiệp, số cơ hội việc làm đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng kể từ tháng cuối năm 2022.

Ở Mỹ, đã có thêm 517.000 việc làm trong tháng 1 và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong hơn 50 năm.

“Nếu là người tìm việc, tôi sẽ nghĩ đây vẫn là thị trường lao động có nhiều lợi thế dành cho những ai đang tìm kiếm công việc mới" Nick Bunker, giám đốc nghiên cứu kinh tế khu vực Bắc Mỹ tại Indeed Hiring Lab, nói với Insider.

Trong thị trường lao động phát triển mạnh, mọi người không nghỉ việc lâu. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động, thời gian trung bình mà người thất nghiệp không có việc làm đã giảm khá đều đặn trong hai năm qua, từ mức cao là 19,9 tuần vào tháng 6/2021 xuống chỉ còn 9,1 tuần vào tháng 1/2023.

Andrew McCaskill, chuyên gia nghề nghiệp tại LinkedIn, nói trong một tuyên bố rằng: “Ít người rơi vào tình trạng thất nghiệp dài hạn trong một năm rưỡi qua, với tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, tuyển dụng tăng do tình trạng thiếu lao động”.

Trong khi thời gian người lao động thất nghiệp giảm xuống, số lượng người bỏ việc tiếp tục tăng vọt. Trên thực tế, số người bỏ việc ở Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022 trong hai thập kỷ mà Cục Thống kê Lao động đã theo dõi chỉ số này.

“Người lao động rõ ràng tự tin về triển vọng của bản thân khi họ tiếp tục bỏ công việc cũ với tỷ lệ cao”, Bunker viết trong một bài đăng.

“Ngay bây giờ chúng tôi thấy rằng người lao động vẫn có nhiều quyền thương lượng. Chúng ta vẫn đang ở một thời điểm khi rất nhiều công việc có sẵn trên thị trường”, Cory Stahle, một nhà kinh tế tại Indeed, nói.

Thực tế, không phải tất cả nhân viên thất nghiệp đều dễ dàng tìm được vị trí mới. Mặc dù số người thất nghiệp dài hạn được ghi nhận ở mức thấp, vẫn có những người không thể tìm được công việc trong nhiều tháng.

McCaskill nói trong một tuyên bố: “Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng càng khó kiếm được một công việc càng lâu thì bạn càng dễ thất nghiệp”.

Bất chấp thị trường lao động mạnh mẽ, một số người lao động không có việc làm hoặc bị ảnh hưởng bởi các thông báo sa thải gần đây có thể gặp khó khăn trong việc sớm tìm được việc mới.

Pollak cho biết trong một cuộc phỏng vấn trước báo cáo việc làm hôm 3/2 rằng những người thất nghiệp không nên ngần ngại tìm việc ngay bây giờ, bởi “có khả năng cao là điều kiện thị trường lao động có thể xấu đi trong những tháng tới".

Dự báo này được đưa ra dựa trên phản ứng của nền kinh tế khi Fed tăng lãi suất, suy giảm đầu tư và gần đây là xu hướng giảm chi tiêu của người tiêu dùng và sản xuất".

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.