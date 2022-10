Tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ sạt lở mỏ titan

Vị trí tìm thấy thi thể nam công nhân thứ 3 cách vị trí nạn nhân thứ nhất khoảng 50 m. Lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Thuận đang nỗ lực tìm nạn nhân thứ 4.

Lúc 16h30 ngày 17/10, lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Thuận đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ sạt lở mỏ khai thác titan ở Bình Thuận.

Nạn nhân được tìm thấy tên Huỳnh Tấn Phước (48 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), lực lượng chức năng đang chờ người thân nạn nhân đến nhận diện.

Hai công nhân được tìm thấy trước đó là anh Nguyễn Văn Tùng (32 tuổi, quê Phù Cát, tỉnh Bình Định) và Bùi Quang Trình (SN 1986, ngụ huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Sự cố sạt lở xảy ra ở mỏ khai thác titan của Công ty Tân Quang Cường. Ảnh: T.T.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân thứ 4 là anh Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ngụ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận).

Chiều 17/10, Sở Tài nguyên Môi trường (TN&MT) Bình Thuận ra văn bản hỏa tốc gửi các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn và yêu cầu phải kiểm tra, xử lý nguy cơ mất an toàn bãi thải, hồ chứa nước trong khu vực mỏ khoáng sản.

Theo Sở TN&MT Bình Thuận yêu cầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn (đặc biệt các mỏ khai thác titan, mỏ đá...) làm ngay công tác kiểm tra, rà soát lại các bãi thải, các hồ chứa nước trong khu vực mỏ và các công trình bảo vệ các bãi thải, các hồ chứa nước để có phương án đảm bảo an toàn không gây sạt lở. Yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân theo dõi 24/24 diễn biến tại khu vực mỏ trong thời gian mưa lớn do ảnh hưởng của bão, kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để phối hợp xử lý khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn tại khu vực mỏ.

“Tổ chức, cá nhân nào để xảy ra sự cố môi trường, mất an toàn bãi thải, hồ chứa nước, tai nạn lao động tại khu vực mỏ và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật”, công văn sở TN&MT Bình Thuận nêu.



Trước đó, khoảng 16h ngày 15/10, tại vị trí mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Công ty Tân Quang Cường) xảy ra sự cố sạt lở cát ở khu vực bãi thải tạm khiến 4 công nhân bị vùi lấp.

Đêm cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân Bùi Quang Trình.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định sự cố xảy ra ở bãi thải khiến bùn, cát tràn ra vùi lấp 4 công nhân.

Sở Tài nguyên Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Thuận cho biết qua kiểm tra và đối chiếu với hồ sơ thiết kế (điều chỉnh) được phê duyệt thì vị trí bãi thải tạm bị sạt lở nằm ở khai trường một thuộc khoảnh khai thác 5, 6, 13, 14, 15, 16 và vị trí sát lở thuộc một phần của khoảnh khai thác năm thứ 6 (tiến độ công ty đang khai thác đến năm thứ 6).

Cũng theo Sở TN&MT Bình Thuận, dự án khai thác titan của Công ty Tân Quang Cường được Bộ TN&MT cấp giấy phép tháng 4/2015, trên diện tích 515,5 ha có thời hạn đến năm 2038.