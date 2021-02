Tìm thấy thi thể thầy giáo trên sông Lam

Thi thể người đàn ông 45 tuổi được lực lượng chức năng tìm thấy trên sông Lam sau 2 ngày mất tích.

Trưa 20/2, thi thể ông N.V.T. (45 tuổi, trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) được lực lượng chức năng tìm thấy trên sông Lam.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: T.P.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 18/2, người dân phát hiện ông T. rơi xuống sông Lam, đoạn qua cầu Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông.

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, phối hợp với chính quyền, công an địa phương và người dân tìm kiếm.

Theo lãnh đạo địa phương, ông T. là giáo viên trường Tiểu học Môn Sơn 3, huyện Con Cuông. Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ sự việc.