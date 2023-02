Tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích nghi do bị lừa đảo ở Hải Phòng

Thi thể nữ sinh bị mất tích được tìm thấy tại khu vực chân cầu Kiền, gần nơi nữ sinh này bỏ lại áo khoác, điện thoại, ví tiền cùng chiếc ô.

Chiều 9/2, trao đổi với Zing, lãnh đạo UBND huyện An Dương, Hải Phòng, cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nữ sinh bị mất tích hôm 4/2.

Theo lãnh đạo huyện, nạn nhân là N.T.H.H. (sinh năm 2004, trú thôn An Phong, xã An Hưng). Thi thể cô gái này được phát hiện tại khu vực chân cầu Kiền (cách nhà nạn nhân khoảng 3 km). Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định do tự tử.

"Gia đình nạn nhân cho biết nữ sinh có nợ nần, nên vay bố hơn 100 triệu đồng và cầm chiếc xe máy của bố. Do túng quẫn quá, nữ sinh này đã tự tử", lãnh đạo UBND huyện An Dương nói.

Cầu Kiền - nơi tìm thấy một số vật dụng của nạn nhân. Ảnh: Thanh Nga.

Trước đó, UBND xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng, nhận được đơn trình báo của gia đình ông N.Q.D. (sinh năm 1973, trú tại An Phong, An Hưng) về việc con gái là N.T.H.H. (sinh năm 2004) mất tích.

Theo đơn trình báo, tối 4/2, H. đi bộ từ nhà ra khu vực chân cầu Kiền (cách nhà khoảng hơn 3 km), nhưng đến đêm không thấy về. Người nhà gọi điện, nhưng không ai nghe máy nên đã chia nhau đi tìm và phát hiện áo khoác, điện thoại, ví tiền cùng chiếc ô của H. tại vị trí giữa cầu Kiền.

Ông N.Q.D. cho biết sau khi H. mất tích, gia đình có kiểm tra điện thoại của con gái, phát hiện H. tham gia mua bán trên mạng xã hội và bị lừa hơn 100 triệu đồng.